CHP'li Özgür Özel'den Bakan Mehmet Şimşek'e Sert Tepki: "Senin Darbeci Olduğunu Bütün Dünyaya Anlatacağız"
Silivri'de düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. Burada konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef aldı. Özel, Şimşek'e ''Dünyanın neresine gidersen git, senin peşini bırakmayacağız. Senin bir darbeci olduğunu bütün dünyaya anlatacağız!'' dedi.
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CHP'nin bu haftaki adresi Silivri oldu. CHP’nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine binlerce yurttaş katıldı.
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Her mitinginde olduğu gibi bu mitinginde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özgür Özel, şunları söyledi:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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