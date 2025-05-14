CHP'li Özgür Özel'den Bakan Mehmet Şimşek'e Sert Tepki: "Senin Darbeci Olduğunu Bütün Dünyaya Anlatacağız"

''Erdoğan'a sesleniyorum, o günlerde Ergenekon'da, Balyoz'da, askeri casuslukta kurulanlar ne kadar kumpassa, bugün Ekrem başkana ve arkadaşlarımıza kurulan en az o kadar kumpastır. Sakın yarın karşımıza çıkıp da 'Aldatıldım, kandırıldım. Rabbim ve milletim beni affetsin' deme. Bu sefer bu aziz millet seni affetmeyecek, bunun hesabını senden soracak'' dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen protestolar hakkında da konuşan Özel, ''Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini cezalandırmaya kalkıyorlar. Boğaziçi'ne kumpas kuruyorlar. Yaptıkları iş, Boğaziçi'ni tahrik etmektir. Boğaziçi'nin haklı tepkilerini sanki Boğaziçili öğrenciler ortamı terörize ediyor gibi göstermeye çalışıyorlar. Üniversiteli öğrencilerin itiraz ettiği Nurettin Yıldız denen adamın lafı şudur; 'Buluğ çağından önce bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da olabilir, büyükler küçüklerle nikah da yapabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkekle nikahlanabilir' diyen namussuz bu. Efendim Boğaziçililer polisimizi 5 metre çukura ittirmişler. Kardeşim bir kere böyle bir görüntü yok. Külliyen yalan. Ayrıca sen böyle karanlık bir adamı getirip de dayarsan, orada arbede çıkarsa, gece boyunca orada itiş kakış olursa bu olanlardan Boğaziçi'nin pırıl pırıl çocukları mı bu adamı buraya getiren kara zihniyetli adamlar mı mesul? Yazıklar olsun'' dedi.