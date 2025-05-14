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CHP'li Özgür Özel'den Bakan Mehmet Şimşek'e Sert Tepki: "Senin Darbeci Olduğunu Bütün Dünyaya Anlatacağız"

CHP'li Özgür Özel'den Bakan Mehmet Şimşek'e Sert Tepki: "Senin Darbeci Olduğunu Bütün Dünyaya Anlatacağız"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.05.2025 - 22:52

Silivri'de düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. Burada konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür ÖzelHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef aldı. Özel, Şimşek'e ''Dünyanın neresine gidersen git, senin peşini bırakmayacağız. Senin bir darbeci olduğunu bütün dünyaya anlatacağız!'' dedi.

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CHP'nin bu haftaki adresi Silivri oldu. CHP’nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine binlerce yurttaş katıldı.

CHP'nin bu haftaki adresi Silivri oldu. CHP’nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine binlerce yurttaş katıldı.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlatılan ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin beşinci rotası Silivri oldu.

'Size söz veriyorum, Ekrem Başkan'ın Cumhurbaşkanlığında, Silivri'yi özgürlükler ve demokrasi müzesi yapacağız'' diyerek sözlerine başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

''2008'de 2011'de bu ülkenin şerefli askerlerine, gazetecilerine FETÖ kumpasları kurdular. Dönemin Başbakanı o zaman kendisini o davaların savcısı ilan etmişti. askerler tutsak edilmiş, tüm aydınlar susturulmaya çalışılmıştı. Dönemin Başbakanının zırhlı araç verdiği, arkasında ben varım dediği Zekeriya Öz diye bir savcı vardı. O gün o beyefendinin havasından yanına yaklaşılmıyordu. Kibirliydi, kimi isterse alıyor, en dokunulmazlara dokunuyor, onları itibarsızlaştırıyordu.''

Her mitinginde olduğu gibi bu mitinginde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özgür Özel, şunları söyledi:

Her mitinginde olduğu gibi bu mitinginde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özgür Özel, şunları söyledi:

''Erdoğan'a sesleniyorum, o günlerde Ergenekon'da, Balyoz'da, askeri casuslukta kurulanlar ne kadar kumpassa, bugün Ekrem başkana ve arkadaşlarımıza kurulan en az o kadar kumpastır. Sakın yarın karşımıza çıkıp da 'Aldatıldım, kandırıldım. Rabbim ve milletim beni affetsin' deme. Bu sefer bu aziz millet seni affetmeyecek, bunun hesabını senden soracak'' dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen protestolar hakkında da konuşan Özel, ''Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini cezalandırmaya kalkıyorlar. Boğaziçi'ne kumpas kuruyorlar. Yaptıkları iş, Boğaziçi'ni tahrik etmektir. Boğaziçi'nin haklı tepkilerini sanki Boğaziçili öğrenciler ortamı terörize ediyor gibi göstermeye çalışıyorlar. Üniversiteli öğrencilerin itiraz ettiği Nurettin Yıldız denen adamın lafı şudur; 'Buluğ çağından önce bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da olabilir, büyükler küçüklerle nikah da yapabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkekle nikahlanabilir' diyen namussuz bu. Efendim Boğaziçililer polisimizi 5 metre çukura ittirmişler. Kardeşim bir kere böyle bir görüntü yok. Külliyen yalan. Ayrıca sen böyle karanlık bir adamı getirip de dayarsan, orada arbede çıkarsa, gece boyunca orada itiş kakış olursa bu olanlardan Boğaziçi'nin pırıl pırıl çocukları mı bu adamı buraya getiren kara zihniyetli adamlar mı mesul? Yazıklar olsun'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

''19 Mart’ta darbe yapılabilsin diye, bu darbenin mali ayağı Mehmet Şimşek iki yıldır ülke ülke gezip para biriktiriyordu. Bu darbe başarılı olsun, bu darbeden sonra dolar fırlamasın diye tam 60 milyar dolar rezervi yaktılar. Kendisine sorulunca da dedi ki: 'Böyle günler için biriktirmiştik.' Buradan, güya bu iktidarın itibarlı bakanı Mehmet Şimşek’e bir kez daha hatırlatıyorum ki; dünyanın neresine gidersen git, senin peşini bırakmayacağız. Senin bir darbeci olduğunu bütün dünyaya anlatacağız!''

Son olarak İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıklayan Özel, ''15 milyonu geçtik. Atılan her imza içeride tutuklu bulunan olası cumhurbaşkanı adayları, başta İmamoğlu, Ümit Özdağ, Selahattin Demirtaş'ı özgürleştirecek imzalardır' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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