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Eski Halinden Eser Yok: 20 Kilo Veren Bülent Şakrak "Nasıl Zayıfladın?" Sorusuna Bakın Ne Yanıt Verdi!

Eski Halinden Eser Yok: 20 Kilo Veren Bülent Şakrak "Nasıl Zayıfladın?" Sorusuna Bakın Ne Yanıt Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.06.2025 - 13:10

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Saba Tümer’in programında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Eskiye nazaran epey zayıfladığı dikkat çeken oyuncu, tam 20 kilo verdiğini açıkladı. Şakrak “Bu sene iyiyim, plajlar düşünsün” dedi. Saba Tümer’in “Nasıl zayıfladın?” sorusuna da bakın ne yanıt verdi! 

Buyurun birlikte bakalım…

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Yılan Hikayesi, Hangimiz Sevmedik, Misafir gibi dizilerde rol alan Bülent Şakrak'ı bir çoğunuz mutlaka tanıyordur.

Yılan Hikayesi, Hangimiz Sevmedik, Misafir gibi dizilerde rol alan Bülent Şakrak'ı bir çoğunuz mutlaka tanıyordur.

Şakrak, yıllarca oyuncu Ceyda Düvenci ile örnek çift olarak anılmıştı. 2015 yılında nikâh masasına oturan ikili, 2023 yılında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Şakrak’ın birçok isimle anılmaya başlamıştı. Son olarak yeni Aşkı Duygu Arabacıoğlu ile geçtiğimiz günlerde birlikteliklerini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından birlikte oldukları bir fotoğrafını paylaşıp 'Ahh ediyor bir gül için,şu bülbül bana benziyor.! 🌹' notunu düşürerek ilan-ı aşk etmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz günlerde CNBC-e’de yayınlanan Saba Tümer’le programına konuk olan Şakrak, hem kilolarıyla hem esprileriyle gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde CNBC-e’de yayınlanan Saba Tümer’le programına konuk olan Şakrak, hem kilolarıyla hem esprileriyle gündem oldu.

Özellikle Engin Altan Düzyatan’la ilgili söylediği sözler çok konuşuldu. Saba Tümer’in, Düzyatan’ın programda “Ben başrol oyuncusu olmak için eğitildim” sözlerini hatırlatması üzerine Şakrak, esprili bir şekilde şöyle dedi:

“Yakışıklıyım diyememiş. Buraya gelip artistlik yapmış. Engin benim de arkadaşım yani, bıraksın bu işleri. Yani Engin’le benim bu dünyada kapladığım alan bir mi yani? Ben onun yarısı kadarım. Ne olacaktı yani? Osman Gazi’yi bana mı oynatacaklardı? Ortada bir Hamlet var yani Bülent mi oynasın Hamlet’i? Biz tabii ki mezarcıyız ya!”

Şakrak bu cümlelerin ardından “Allahtan Engin arkadaşım çıktı da istediğim gibi sataşabildim” diyerek işi tatlıya bağladı.

Kaçıranlar için:

Ve en çok merak edilen soru: Nasıl bu kadar zayıfladı?

Ve en çok merak edilen soru: Nasıl bu kadar zayıfladı?

Son dönemde eskiye nazaran fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Bülent Şakrak'ın özellikle giden göbeğini fark etmemek mümkün değil. Peki nasıl zayıfladı? Saba Tümer’in bu sorusuna samimiyetle yanıt veren Şakrak şöyle konuştu:

“Dönemsel olarak zayıflıyorum, şişmanlıyorum. Herhalde yaş aldık diye mi, yarı yolu geçtikten sonra bu bir korku mu bilmiyorum. Dikkat edip özen göstermeye başladım. Hayatımın bir dönemini ciddi kilolu geçirdim. O dönemle bu dönem arasında 20 kilo fark var. Yusyuvarlak olduğum, gıdığımın göğsüme dayandığı zamanlar var. Bu sene iyiyim, plajlar düşünsün. Boyu uzatamıyorum, bir tek sorunum o. 5 santimetre daha uzun olsam piyasada dengeler değişir.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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