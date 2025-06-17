Eski Halinden Eser Yok: 20 Kilo Veren Bülent Şakrak "Nasıl Zayıfladın?" Sorusuna Bakın Ne Yanıt Verdi!
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Saba Tümer’in programında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Eskiye nazaran epey zayıfladığı dikkat çeken oyuncu, tam 20 kilo verdiğini açıkladı. Şakrak “Bu sene iyiyim, plajlar düşünsün” dedi. Saba Tümer’in “Nasıl zayıfladın?” sorusuna da bakın ne yanıt verdi!
Buyurun birlikte bakalım…
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Yılan Hikayesi, Hangimiz Sevmedik, Misafir gibi dizilerde rol alan Bülent Şakrak'ı bir çoğunuz mutlaka tanıyordur.
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Geçtiğimiz günlerde CNBC-e’de yayınlanan Saba Tümer’le programına konuk olan Şakrak, hem kilolarıyla hem esprileriyle gündem oldu.
Ve en çok merak edilen soru: Nasıl bu kadar zayıfladı?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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