Eski Halinden Eser Yok: 20 Kilo Veren Bülent Şakrak "Nasıl Zayıfladın?" Sorusuna Bakın Ne Yanıt Verdi!

Özellikle Engin Altan Düzyatan’la ilgili söylediği sözler çok konuşuldu. Saba Tümer’in, Düzyatan’ın programda “Ben başrol oyuncusu olmak için eğitildim” sözlerini hatırlatması üzerine Şakrak, esprili bir şekilde şöyle dedi:

“Yakışıklıyım diyememiş. Buraya gelip artistlik yapmış. Engin benim de arkadaşım yani, bıraksın bu işleri. Yani Engin’le benim bu dünyada kapladığım alan bir mi yani? Ben onun yarısı kadarım. Ne olacaktı yani? Osman Gazi’yi bana mı oynatacaklardı? Ortada bir Hamlet var yani Bülent mi oynasın Hamlet’i? Biz tabii ki mezarcıyız ya!”

Şakrak bu cümlelerin ardından “Allahtan Engin arkadaşım çıktı da istediğim gibi sataşabildim” diyerek işi tatlıya bağladı.