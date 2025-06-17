Fenomenlik Yetmedi: Oyuncu Olmaya Karar Veren Reynmen Dillere Fena Düştü

Daha sonra da annesi Nasibe Yılmaz’ın Hadise’nin dans videosuna yaptığı yorumla uzunca bir süre gündemde kalmıştı. “Bu paranın bereketi olmaz, haramdan farkı yok” diyerek sert bir çıkış yapan Nasibe Yılmaz, sosyal medyada tartışma başlatmıştı.

Gelini Cansu Kurtaran da kayınvalidesiyle aynı fikirde olmadığını, fotoğraflarından birinin altına gelen ve kayınvalideyi 'Dön hanene bak' diyerek eleştiren bir yorumu beğenmesiyle belli etmişti.