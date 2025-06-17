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Fenomenlik Yetmedi: Oyuncu Olmaya Karar Veren Reynmen Dillere Fena Düştü

Fenomenlik Yetmedi: Oyuncu Olmaya Karar Veren Reynmen Dillere Fena Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.06.2025 - 12:17

Twitter  (X) hesabından yaptığı paylaşımla oyunculuğa göz kırpan Reynmen, sosyal medyada gündem oldu. Bir süredir annesiyle yaşadığı gerilimlerle konuşulan fenomen isim, bu kez yeni kariyer planıyla adından söz ettirdi. Reynmen’in “Oyuncu mu olsam?” çıkışı goygoycuların diline fena düştü.

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

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Fenomenlikten müzik kariyerine, oradan da şimdi oyunculuk hayallerine…

Fenomenlikten müzik kariyerine, oradan da şimdi oyunculuk hayallerine…

Yusuf Aktaş, yani namıdiğer Reynmen, sosyal medyada paylaştığı videolarla tanındı, ardından YouTube’da yakaladığı başarıyı müzikle taçlandırdı. “Ela” ve “Leila” gibi parçalarla listelerde fırtına gibi esen Reynmen, sahne performansları kadar gündem yaratan açıklamalarıyla da sık sık haber oldu.

Geçtiğimiz aylarda hayatını Cansu Kurtaran’la birleştiren genç isim, evliliğiyle de uzun süre konuşulmuştu.

Geçtiğimiz aylarda hayatını Cansu Kurtaran’la birleştiren genç isim, evliliğiyle de uzun süre konuşulmuştu.

Daha sonra da annesi Nasibe Yılmaz’ın Hadise’nin dans videosuna yaptığı yorumla uzunca bir süre gündemde kalmıştı. “Bu paranın bereketi olmaz, haramdan farkı yok” diyerek sert bir çıkış yapan Nasibe Yılmaz, sosyal medyada tartışma başlatmıştı. 

Gelini Cansu Kurtaran da kayınvalidesiyle aynı fikirde olmadığını, fotoğraflarından birinin altına gelen ve kayınvalideyi 'Dön hanene bak' diyerek eleştiren bir yorumu beğenmesiyle belli etmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Olaylar öyle büyüdü ki, Reynmen’in annesiyle takipleşmeyi kestiği iddia edilmişti.

Olaylar öyle büyüdü ki, Reynmen’in annesiyle takipleşmeyi kestiği iddia edilmişti.

Ve hatta annesinin oğlunu engellediği de konuşulmuştu.

Nasibe Yılmaz son olarak geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “Onlar oyunlarını oynasın, numaralarını yapsın, biz henüz oyuna girmedik” gibi göndermeli paylaşımlarına devam ederek susmayacağını da belli etmişti.

Kaçıranlar için

Tam da bu gerginliklerin üzerine, Reynmen Twitter’da yaptığı paylaşımla gündemi değiştirdi.

Tam da bu gerginliklerin üzerine, Reynmen Twitter’da yaptığı paylaşımla gündemi değiştirdi.
twitter.com

“çok ilginç bi hikayem var, 15 saniyelik videolar çekerek başladım çok kısa bir sürede olsa yayıncılık yaptım sonrasında instagrammer/youtuber oldum şimdi ise şarkıcı ve şu andada oyuncu mu olsam diyorum. ne diyosunuz olur mu benden? olur da yine fikrinizi alayım.” şeklindeki açıklaması adeta yangına körükle gitti.

Yorumlar kısa sürede yağmur gibi geldi. Reynmen’in bu paylaşımıyla dillere fena düştü:

Yorumlar kısa sürede yağmur gibi geldi. Reynmen’in bu paylaşımıyla dillere fena düştü:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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