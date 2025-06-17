Fenomenlik Yetmedi: Oyuncu Olmaya Karar Veren Reynmen Dillere Fena Düştü
Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla oyunculuğa göz kırpan Reynmen, sosyal medyada gündem oldu. Bir süredir annesiyle yaşadığı gerilimlerle konuşulan fenomen isim, bu kez yeni kariyer planıyla adından söz ettirdi. Reynmen’in “Oyuncu mu olsam?” çıkışı goygoycuların diline fena düştü.
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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Fenomenlikten müzik kariyerine, oradan da şimdi oyunculuk hayallerine…
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Geçtiğimiz aylarda hayatını Cansu Kurtaran’la birleştiren genç isim, evliliğiyle de uzun süre konuşulmuştu.
Olaylar öyle büyüdü ki, Reynmen’in annesiyle takipleşmeyi kestiği iddia edilmişti.
Tam da bu gerginliklerin üzerine, Reynmen Twitter’da yaptığı paylaşımla gündemi değiştirdi.
Yorumlar kısa sürede yağmur gibi geldi. Reynmen’in bu paylaşımıyla dillere fena düştü:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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