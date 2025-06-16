Pelin Akil'den Şaşırtan Hamle: Boşanma Sürecinde Olduğu 2 Çocuğunun Babası Anıl Altan'a Jest Yaptı!

Uzun süredir aralarının kötü olduğu konuşulan ancak her defasında boşanma iddialarını reddeden Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, sonunda sessizliğini bozmuştu. Pelin Akil, “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” diyerek iddiaları doğrulamış, hemen ardından da sosyal medya hesabından Altan soyadını kaldırmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından çiftin çekişmeli bir boşanma sürecine girdiği iddia edilirken, Pelin Akil’den şaşırtan bir hamle daha geldi.

Babalar Günü’nde boşanma sürecinde olduğu eşi Anıl Altan’la ilgili yaptığı paylaşım şaşırttı.

Gelin, detaylara birlikte bakalım…