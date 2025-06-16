Pelin Akil'den Şaşırtan Hamle: Boşanma Sürecinde Olduğu 2 Çocuğunun Babası Anıl Altan'a Jest Yaptı!
Uzun süredir aralarının kötü olduğu konuşulan ancak her defasında boşanma iddialarını reddeden Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, sonunda sessizliğini bozmuştu. Pelin Akil, “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” diyerek iddiaları doğrulamış, hemen ardından da sosyal medya hesabından Altan soyadını kaldırmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından çiftin çekişmeli bir boşanma sürecine girdiği iddia edilirken, Pelin Akil’den şaşırtan bir hamle daha geldi.
Babalar Günü’nde boşanma sürecinde olduğu eşi Anıl Altan’la ilgili yaptığı paylaşım şaşırttı.
Gelin, detaylara birlikte bakalım…
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Magazin dünyasında örnek çift olarak anılan, sosyal medya paylaşımlarıyla aile sıcaklığını gözler önüne seren bir ikiliydi onlar.
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Bu açıklamanın ardından Akil, sosyal medya hesabından “Altan” soyadını da kaldırarak ayrılığı bir kez daha netleştirdi.
Bu gelişmelerin ardından kısa süre önce de magazin kulisleri yeni bir iddiayla çalkalanmaya başlamıştı.
Tüm bu olayların gölgesinde, Pelin Akil’den gelen son paylaşım herkesi şaşırttı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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