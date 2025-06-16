onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Pelin Akil'den Şaşırtan Hamle: Boşanma Sürecinde Olduğu 2 Çocuğunun Babası Anıl Altan'a Jest Yaptı!

Pelin Akil'den Şaşırtan Hamle: Boşanma Sürecinde Olduğu 2 Çocuğunun Babası Anıl Altan'a Jest Yaptı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.06.2025 - 10:01

Uzun süredir aralarının kötü olduğu konuşulan ancak her defasında boşanma iddialarını reddeden Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, sonunda sessizliğini bozmuştu. Pelin Akil, “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” diyerek iddiaları doğrulamış, hemen ardından da sosyal medya hesabından Altan soyadını kaldırmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından çiftin çekişmeli bir boşanma sürecine girdiği iddia edilirken, Pelin Akil’den şaşırtan bir hamle daha geldi. 

Babalar Günü’nde boşanma sürecinde olduğu eşi Anıl Altan’la ilgili yaptığı paylaşım şaşırttı.

Gelin, detaylara birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasında örnek çift olarak anılan, sosyal medya paylaşımlarıyla aile sıcaklığını gözler önüne seren bir ikiliydi onlar.

Magazin dünyasında örnek çift olarak anılan, sosyal medya paylaşımlarıyla aile sıcaklığını gözler önüne seren bir ikiliydi onlar.

2016 yılında evlenen çift, ikiz kızları Alin ve Lina’nın doğumuyla mutluluklarını taçlandırmıştı. Hem ekran önü hem sosyal medya içerikleriyle ailecek bir uyum içinde olduklarını sık sık sergileyen çift, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmeye başlayınca gözler hemen “boşanıyorlar mı?” sorusuna çevrilmişti.

Her defasında boşanma iddialarını yalanlayan çift, sessizlikleriyle magazin gündeminde merak konusu olmuştu. Ancak Pelin Akil’in geçtiğimiz günlerde Berkay konserinde yalnız görüntülenmesi sonrası yaptığı açıklama taşları yerinden oynattı. “Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık” diyen Akil, böylece aylardır süren dedikodulara noktayı koymuş oldu.

Bu açıklamanın ardından Akil, sosyal medya hesabından “Altan” soyadını da kaldırarak ayrılığı bir kez daha netleştirdi.

Bu açıklamanın ardından Akil, sosyal medya hesabından “Altan” soyadını da kaldırarak ayrılığı bir kez daha netleştirdi.

Öte yandan Anıl Altan ise uzun süre sessiz kaldı. Ta ki geçtiğimiz günlerde yaptığı imalı paylaşıma kadar…

Instagram hesabında anne-babalık üzerine yaptığı paylaşımda “Çocuklarınız size hiçbir şey borçlu değil. Bu dünyaya kendi isteğiyle gelmediler. Siz istediniz, geldiler…” sözleri yer alıyordu. Bu paylaşım, boşanma sonrası Pelin Akil’e gönderme olarak yorumlandı.

Hatta detaylarını bu içeriğimizde anlatmıştık:

Bu gelişmelerin ardından kısa süre önce de magazin kulisleri yeni bir iddiayla çalkalanmaya başlamıştı.

Bu gelişmelerin ardından kısa süre önce de magazin kulisleri yeni bir iddiayla çalkalanmaya başlamıştı.

Mehmet Üstündağ’ın haberine göre çift, çekişmeli bir boşanma sürecine hazırlanıyor. İddiaya göre çiftin banka hesapları çoktan ayrılmış. Ortak bir hesapları bulunmuyor ama birlikte aldıkları 3-4 mal varlığı sebebiyle boşanma sürecinin düşündüğümüzden daha karmaşık geçeceği öne sürülüyor.

Kaçıranlar için:

Tüm bu olayların gölgesinde, Pelin Akil’den gelen son paylaşım herkesi şaşırttı.

Tüm bu olayların gölgesinde, Pelin Akil’den gelen son paylaşım herkesi şaşırttı.

Babalar Günü’nde, sosyal medya hesabından Anıl Altan ve kızlarının birlikte olduğu kareleri paylaşan Akil, “Günün kutlu olsun best dad ever. Baba-kız dağıttığınız günleri iple çekiyorum.” notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın