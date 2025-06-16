Yanakları Al Al Oldu: Cedi Osman, Ekran Önünde Övgü Yağmuruna Tuttuğu Eşi Ebru Şahin’i Utandırdı!

“Sen çok uzak kalmışsın magazinden, bunları konuştuk, bitirdik. Hiç cevap vermeyeyim.”

Daha önceki röportajlarında da benzer sorulara karşı “Bela mısınız başıma, gerçekten artık. Geçen haftadan bugüne hiçbir şey değişmedi. Gerçekten. Bu çok özel bir durum. Sorulmasından da rahatsız oluyorum. Şu an için anne olmayı düşünmüyorum” diyerek sert bir yanıt vermişti.