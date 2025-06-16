Yanakları Al Al Oldu: Cedi Osman, Ekran Önünde Övgü Yağmuruna Tuttuğu Eşi Ebru Şahin’i Utandırdı!
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve A Milli Basketbol Takımı’nın yıldız ismi Cedi Osman, uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Bir davet çıkışı objektiflere takılan çifte yöneltilen sorular arasında en çok dikkat çekeni, Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin’e duyduğu hayranlığı anlatırken söyledikleri oldu. Güzel oyuncuyu övmelere doyamayan Osman’ın sözleri Ebru Şahin’i hem mahcup etti hem de gülümsetti. 2. Sayfa muhabirlerinin bebek sorusuna ise Ebru Şahin’den dikkat çeken bir yanıt geldi. İşte detaylar…
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İstanbullu Gelin, Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Ebru Şahin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Özel hayatında da mutlu bir birliktelik sürdüren Şahin 2020 yılında aşk yaşamaya başladığı Cedi Osman’la 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.
Muhabirlerin bebek sorusuna ise Ebru Şahin net hem bir yanıtla karşılık verdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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