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Yanakları Al Al Oldu: Cedi Osman, Ekran Önünde Övgü Yağmuruna Tuttuğu Eşi Ebru Şahin’i Utandırdı!

Yanakları Al Al Oldu: Cedi Osman, Ekran Önünde Övgü Yağmuruna Tuttuğu Eşi Ebru Şahin’i Utandırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.06.2025 - 09:02

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve A Milli Basketbol Takımı’nın yıldız ismi Cedi Osman, uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Bir davet çıkışı objektiflere takılan çifte yöneltilen sorular arasında en çok dikkat çekeni, Cedi Osman’ın eşi Ebru Şahin’e duyduğu hayranlığı anlatırken söyledikleri oldu. Güzel oyuncuyu övmelere doyamayan Osman’ın sözleri Ebru Şahin’i hem mahcup etti hem de gülümsetti. 2. Sayfa muhabirlerinin bebek sorusuna ise Ebru Şahin’den dikkat çeken bir yanıt geldi. İşte detaylar…

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İstanbullu Gelin, Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Ebru Şahin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

İstanbullu Gelin, Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Ebru Şahin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ancak asıl çıkışını ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisiyle yapmıştı. Reyyan karakteriyle hafızalara kazınan Şahin, hem güzelliği hem oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesine ulaştı. 

Hercai’nin ardından ekranlara biraz ara vermiş, geçtiğimiz sezon ise Murat Yıldırım’la başrolü paylaştığı Gizli Saklı dizisiyle dönüş yapmıştı. Ancak dizi reytinglerde beklenen başarıyı gösteremedi ve 8. bölümde final kararı aldı.

Özel hayatında da mutlu bir birliktelik sürdüren Şahin 2020 yılında aşk yaşamaya başladığı Cedi Osman’la 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

Özel hayatında da mutlu bir birliktelik sürdüren Şahin 2020 yılında aşk yaşamaya başladığı Cedi Osman’la 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

Çift, magazinden uzak ve sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyor. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen ikili, geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı muhabirlerin objektifine takıldı.

Eşi Ebru Şahin hakkında konuşan Cedi Osman, “Eşim diye söylemiyorum ama gerçekten oyunculuğunu çok beğeniyorum. Amerika’dayken takip etmek zordu ama şimdi Atina’da olunca izlemek daha kolay oluyor” diyerek eşine övgü dolu sözler sarf etti. Bu sözler karşısında mahcup bir şekilde gülümseyen Ebru Şahin ise utangaç tavırlarıyla dikkat çekti.

Muhabirlerin bebek sorusuna ise Ebru Şahin net hem bir yanıtla karşılık verdi:

Muhabirlerin bebek sorusuna ise Ebru Şahin net hem bir yanıtla karşılık verdi:

“Sen çok uzak kalmışsın magazinden, bunları konuştuk, bitirdik. Hiç cevap vermeyeyim.” 

Daha önceki röportajlarında da benzer sorulara karşı “Bela mısınız başıma, gerçekten artık. Geçen haftadan bugüne hiçbir şey değişmedi. Gerçekten. Bu çok özel bir durum. Sorulmasından da rahatsız oluyorum. Şu an için anne olmayı düşünmüyorum” diyerek sert bir yanıt vermişti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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