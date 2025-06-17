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Yılmaz Erdoğan'a Sitem Etmişti: Eski ÇGHB Oyuncusu Metin Keçeci TRT Dizisine Transfer Oldu!

Yılmaz Erdoğan'a Sitem Etmişti: Eski ÇGHB Oyuncusu Metin Keçeci TRT Dizisine Transfer Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.06.2025 - 11:13

Geçtiğimiz günlerde muhabirlere icralık olduğunu ve çok zor zamanlar geçirdiğini anlatan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Metin Keçeci, arkadaşlarına ve Yılmaz Erdoğan’a gönderme yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kalbimizi burkan röportaj sosyal medyada çok konuşulmuş, eski dostlarına çağrısı yankı uyandırmıştı. Neyse ki bu kez yüzümüzü güldüren bir gelişmeyle gündeme geldi. Keçeci, TRT 1’de yayınlanan “Vefa Sultan” dizisinin kadrosuna dahil olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımına yorum ve tebrik mesajları yağdı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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2008 yılında yayın hayatına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar, hem ekranların hem de izleyicilerin gönlünde bambaşka bir yere sahip.

2008 yılında yayın hayatına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar, hem ekranların hem de izleyicilerin gönlünde bambaşka bir yere sahip.

Yılmaz Erdoğan’ın önderliğinde kurulan bu ekipte Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin gibi isimler ilk kez sahneye adım atmış ve zamanla Türkiye’nin en tanınan yüzleri haline gelmişti. 

Bugün hala ilgiyle izlenen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile bayrak devri devam ederken, ilk kadrodaki bazı isimler ise aradan geçen yıllarda göz önünden uzaklaştı.

İşte o isimlerden biri de Metin Keçeci.

İşte o isimlerden biri de Metin Keçeci.

Yılmaz Erdoğan’ın akrabası olduğu bilinen Keçeci, ÇGHB ile parlamıştı. Ancak proje sona erdikten sonra adeta sırra kadem bastı. Son olarak “İnci Taneleri” dizisi gündemdeyken yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. 

“Herhalde beni assolist gibi en son sahneye çıkaracaklar” diyerek Yılmaz Erdoğan’a göndermede bulunmuş, diziden teklif beklediğini ama alamadığını dile getirmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Keçeci’nin hali Magazin Burada muhabiri Samet Aday tarafından kaydedilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Keçeci’nin hali Magazin Burada muhabiri Samet Aday tarafından kaydedilmişti.

Gözyaşları içinde evden atılacağını, icralık olduğunu anlatan Keçeci, “Evden atılıyorum. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı bile açmıyor. Şu an belki 10 defa intihar etmiştim. Özellikle cenazem kalktığı zaman, lütfen beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin. ” demişti.

Sözleriyle hepimizin yüreğini burkmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ve beklenen güzel haber sonunda geldi.

Ve beklenen güzel haber sonunda geldi.

Metin Keçeci, TRT 1’in sevilen dizisi Vefa Sultan’ın ikinci sezon kadrosuna dahil edildi. Dizide “Terzi İdris” karakterine hayat vereceğini duyuran Keçeci'ye sosyal medyada yorum, beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

Yıllar sonra yeniden setlere dönen Metin Keçeci için yeni bir sayfa açılıyor… Umarız bu dönüş, onun için hem maddi hem de manevi bir iyileşmenin kapısını aralar. 🙏

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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yoruma gelen

CHP'deki tunceli kadrosu gibi, dizi-film sektöründe de hakkari kadrosu var :D