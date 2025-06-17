Yılmaz Erdoğan'a Sitem Etmişti: Eski ÇGHB Oyuncusu Metin Keçeci TRT Dizisine Transfer Oldu!

Geçtiğimiz günlerde muhabirlere icralık olduğunu ve çok zor zamanlar geçirdiğini anlatan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Metin Keçeci, arkadaşlarına ve Yılmaz Erdoğan’a gönderme yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kalbimizi burkan röportaj sosyal medyada çok konuşulmuş, eski dostlarına çağrısı yankı uyandırmıştı. Neyse ki bu kez yüzümüzü güldüren bir gelişmeyle gündeme geldi. Keçeci, TRT 1’de yayınlanan “Vefa Sultan” dizisinin kadrosuna dahil olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımına yorum ve tebrik mesajları yağdı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.