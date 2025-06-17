Yılmaz Erdoğan'a Sitem Etmişti: Eski ÇGHB Oyuncusu Metin Keçeci TRT Dizisine Transfer Oldu!
Geçtiğimiz günlerde muhabirlere icralık olduğunu ve çok zor zamanlar geçirdiğini anlatan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Metin Keçeci, arkadaşlarına ve Yılmaz Erdoğan’a gönderme yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kalbimizi burkan röportaj sosyal medyada çok konuşulmuş, eski dostlarına çağrısı yankı uyandırmıştı. Neyse ki bu kez yüzümüzü güldüren bir gelişmeyle gündeme geldi. Keçeci, TRT 1’de yayınlanan “Vefa Sultan” dizisinin kadrosuna dahil olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımına yorum ve tebrik mesajları yağdı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2008 yılında yayın hayatına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar, hem ekranların hem de izleyicilerin gönlünde bambaşka bir yere sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o isimlerden biri de Metin Keçeci.
Geçtiğimiz günlerde ise Keçeci’nin hali Magazin Burada muhabiri Samet Aday tarafından kaydedilmişti.
Ve beklenen güzel haber sonunda geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
CHP'deki tunceli kadrosu gibi, dizi-film sektöründe de hakkari kadrosu var :D