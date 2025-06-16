Gözlerden Uzak Büyütmüştü: Gökhan Özen'in Kızları Ada Deren ve Derin Su Kocaman Olmuş!

2022 yılının sonunda geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutsa da, hızlıca toparlanarak sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yaptı. Sporla ilgilenmeye başlayan Özen’in yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmamıştı. Estetik iddialarını ise her fırsatta yalanlamıştı. Hatta bir sahnesinde çocukluk fotoğrafını gösterip 'Bu yaşta da estetik yaptırılmaz herhalde' diyerek kanıt sunmuştu.

Bu kez gündeme geliş sebebi ise çok daha sıcak ve içten!