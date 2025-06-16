onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gözlerden Uzak Büyütmüştü: Gökhan Özen'in Kızları Ada Deren ve Derin Su Kocaman Olmuş!

Gözlerden Uzak Büyütmüştü: Gökhan Özen'in Kızları Ada Deren ve Derin Su Kocaman Olmuş!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.06.2025 - 11:12

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, eski eşi Selen Sevigen ile evliliğinden olan kızları Ada Deren ve Derin Su ile Babalar Günü’ne özel paylaşım yaptı. Uzun süredir Amerika’da yaşayan sanatçının kızları büyümüş, kocaman olmuşlar! Özen, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videoya “Babalar Günü hediyelerim” notunu düştü.

İşte o renkli paylaşım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Aramazsan Arama”, “Bize Aşk Lazım”, “Sana Yine Muhtacım”, “Vah Vah” gibi iki binli yılların unutulmaz hitlerine imza atan Gökhan Özen’i hatırlamayanınız yoktur.

“Aramazsan Arama”, “Bize Aşk Lazım”, “Sana Yine Muhtacım”, “Vah Vah” gibi iki binli yılların unutulmaz hitlerine imza atan Gökhan Özen’i hatırlamayanınız yoktur.

O dönemlerin en popüler isimlerinden biri olan Özen, şarkılarıyla adeta o yılları kasıp kavurmuştu. Büyük bir çıkış yakaladığı kariyerinin tam ortasında, herkesi şaşırtarak Türkiye’yi terk etmişti.

2010 yılında oyuncu Selen Sevigen ile nikah masasına oturan Gökhan Özen’in bu evlilikten iki kızı dünyaya gelmişti.

2010 yılında oyuncu Selen Sevigen ile nikah masasına oturan Gökhan Özen’in bu evlilikten iki kızı dünyaya gelmişti.

İlk kızları Ada Deren Özen’i 2012 yılında, ikinci kızları Derin Su Özen’i ise 2015 yılında kucaklarına alan çift, 2016 yılında yollarını olaylı bir şekilde ayırmıştı. Boşanmanın ardından çocukların velayeti anneye verilmişti.

Tüm bu süreçten sonra radikal bir karar alarak Amerika’ya yerleşen Özen, uzun süredir Los Angeles’ta yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, sessizliğini “Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum. Sessizliğim kimseyi endişelendirmesin.” sözleriyle açıklamıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, sessizliğini “Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum. Sessizliğim kimseyi endişelendirmesin.” sözleriyle açıklamıştı.

2022 yılının sonunda geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutsa da, hızlıca toparlanarak sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yaptı. Sporla ilgilenmeye başlayan Özen’in yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmamıştı. Estetik iddialarını ise her fırsatta yalanlamıştı. Hatta bir sahnesinde çocukluk fotoğrafını gösterip 'Bu yaşta da estetik yaptırılmaz herhalde' diyerek kanıt sunmuştu.

Bu kez gündeme geliş sebebi ise çok daha sıcak ve içten!

Babalar Günü’ne özel kızlarıyla birlikte eğlenceli bir video paylaşan Özen, “Babalar Günü hediyelerim” notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın