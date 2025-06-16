Gözlerden Uzak Büyütmüştü: Gökhan Özen'in Kızları Ada Deren ve Derin Su Kocaman Olmuş!
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, eski eşi Selen Sevigen ile evliliğinden olan kızları Ada Deren ve Derin Su ile Babalar Günü’ne özel paylaşım yaptı. Uzun süredir Amerika’da yaşayan sanatçının kızları büyümüş, kocaman olmuşlar! Özen, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videoya “Babalar Günü hediyelerim” notunu düştü.
İşte o renkli paylaşım...
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“Aramazsan Arama”, “Bize Aşk Lazım”, “Sana Yine Muhtacım”, “Vah Vah” gibi iki binli yılların unutulmaz hitlerine imza atan Gökhan Özen’i hatırlamayanınız yoktur.
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2010 yılında oyuncu Selen Sevigen ile nikah masasına oturan Gökhan Özen’in bu evlilikten iki kızı dünyaya gelmişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, sessizliğini “Sükunet ve huzur içinde hayatımı şekillendiriyorum. Sessizliğim kimseyi endişelendirmesin.” sözleriyle açıklamıştı.
Babalar Günü’ne özel kızlarıyla birlikte eğlenceli bir video paylaşan Özen, “Babalar Günü hediyelerim” notunu düştü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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