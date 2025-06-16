Buzlar Tamamen Erimiş: Nazlı Sabancı Krizden Sonra Pamuklara Sardığı Hacı Sabancı'ya Sürpriz Yaptı!

Gerek lüks hayatları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiriyorlar. Ancak son bir yılda gündeme gelme nedenleri sadece paylaşımları değil; Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davası olmuştu.

Her şey, F.D. isimli bir kadının, 2021 doğumlu oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesiyle başladı. 2021 yılında Nazlı Sabancı ile evlenen Hacı Sabancı’nın, aynı yıl içinde başka bir çocuğu daha olduğu iddiası herkesi şoke etmişti. Mahkemeye taşınan olayda yapılan DNA testi sonucunda küçük Uzay’ın yüzde 99,99 oranla Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kesinleşti. Mahkeme kararıyla birlikte dava resmiyete kavuştu ve Sabancı ailesi için yepyeni bir dönem başladı.