Buzlar Tamamen Erimiş: Nazlı Sabancı Krizden Sonra Pamuklara Sardığı Hacı Sabancı'ya Sürpriz Yaptı!
Magazinin en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı, bir süredir “Uzay krizi”yle gündemden düşmüyordu. F.D. isimli bir kadının açtığı babalık davasıyla Hacı Sabancı’nın bir oğlu daha olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası sonuçlandıktan sonra Nazlı Sabancı “mutluyuz” temalı paylaşımlara hız verdi. Geçtiğimiz günlerde İskoçya tatiline çıkan çift, bu kez de Babalar Günü paylaşımıyla dikkat çekti.
İşte detaylar…
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Cemiyet hayatının ve magazin gündeminin popüler çifti Nazlı ve Hacı Sabancı’yı tanımayan yoktur.
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Ancak tüm bu yaşananlara rağmen, Nazlı ve Hacı Sabancı cephesinde “hiçbir şey olmamış gibi” paylaşımlar devam etti.
Çünkü bu kez de Babalar Günü vesilesiyle gelen bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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