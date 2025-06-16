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Buzlar Tamamen Erimiş: Nazlı Sabancı Krizden Sonra Pamuklara Sardığı Hacı Sabancı'ya Sürpriz Yaptı!

Buzlar Tamamen Erimiş: Nazlı Sabancı Krizden Sonra Pamuklara Sardığı Hacı Sabancı'ya Sürpriz Yaptı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.06.2025 - 12:34

Magazinin en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı, bir süredir “Uzay krizi”yle gündemden düşmüyordu. F.D. isimli bir kadının açtığı babalık davasıyla Hacı Sabancı’nın bir oğlu daha olduğu ortaya çıkmıştı. Babalık davası sonuçlandıktan sonra Nazlı Sabancı “mutluyuz” temalı paylaşımlara hız verdi. Geçtiğimiz günlerde İskoçya tatiline çıkan çift, bu kez de Babalar Günü paylaşımıyla dikkat çekti. 

İşte detaylar…

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Cemiyet hayatının ve magazin gündeminin popüler çifti Nazlı ve Hacı Sabancı’yı tanımayan yoktur.

Cemiyet hayatının ve magazin gündeminin popüler çifti Nazlı ve Hacı Sabancı’yı tanımayan yoktur.

Gerek lüks hayatları gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiriyorlar. Ancak son bir yılda gündeme gelme nedenleri sadece paylaşımları değil; Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davası olmuştu.

Her şey, F.D. isimli bir kadının, 2021 doğumlu oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmesiyle başladı. 2021 yılında Nazlı Sabancı ile evlenen Hacı Sabancı’nın, aynı yıl içinde başka bir çocuğu daha olduğu iddiası herkesi şoke etmişti. Mahkemeye taşınan olayda yapılan DNA testi sonucunda küçük Uzay’ın yüzde 99,99 oranla Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kesinleşti. Mahkeme kararıyla birlikte dava resmiyete kavuştu ve Sabancı ailesi için yepyeni bir dönem başladı.

Ancak tüm bu yaşananlara rağmen, Nazlı ve Hacı Sabancı cephesinde “hiçbir şey olmamış gibi” paylaşımlar devam etti.

Ancak tüm bu yaşananlara rağmen, Nazlı ve Hacı Sabancı cephesinde “hiçbir şey olmamış gibi” paylaşımlar devam etti.

Özellikle Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından sık sık “mutluyuz” mesajı veren kareler paylaştı. Aile pozları, seyahat fotoğrafları, romantik anlar derken, geçtiğimiz günlerde ikilinin İskoçya tatiline çıktığı ortaya çıktı. İskoçya’dan paylaştıkları manzara fotoğrafları, Sabancı çiftinin gündemden uzak kalmaya çalıştığını düşündürse de işler öyle olmadı.

Çünkü bu kez de Babalar Günü vesilesiyle gelen bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

Çünkü bu kez de Babalar Günü vesilesiyle gelen bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı’nın fotoğrafını paylaşarak altına “Happy Father’s Day. Sizi çok seviyoruz” notunu düştü. 

Nazlı Sabancı'nın 'Nispet' temalı paylaşımlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu böylece. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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