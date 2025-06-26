Aras Aydın'ın Dilinden Bir An Olsun Düşürmediği Eşi Melis Birkan'a Duyduğu Aşk X'te Gündem Oldu!

Aras Aydın, 2025 yılında dünyaca ünlü Nine Perfect Strangers dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil olarak uluslararası alanda önemli bir çıkış yaptı. Nicole Kidman, Christine Baranski ve Henry Golding gibi yıldız isimlerle aynı projede yer alan Aydın şu sıralar gündemden düşmüyor.

Son dönemin en sakin ama en güçlü aşklarından birini yaşayan Aras Aydın, Melis Birkan’a olan sevgisini öyle bir anlattı ki, sosyal medya resmen eridi! “İbrahim Selim’le Bu Gece” programındaki samimi ifadeleriyle dikkat çeken Aras Aydın'ın Melis Birkan'a duyduğu aşk X kullanıcılarını resmen kıskançlık krizine soktu!