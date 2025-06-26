Aras Aydın'ın Dilinden Bir An Olsun Düşürmediği Eşi Melis Birkan'a Duyduğu Aşk X'te Gündem Oldu!
Aras Aydın, 2025 yılında dünyaca ünlü Nine Perfect Strangers dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil olarak uluslararası alanda önemli bir çıkış yaptı. Nicole Kidman, Christine Baranski ve Henry Golding gibi yıldız isimlerle aynı projede yer alan Aydın şu sıralar gündemden düşmüyor.
Son dönemin en sakin ama en güçlü aşklarından birini yaşayan Aras Aydın, Melis Birkan’a olan sevgisini öyle bir anlattı ki, sosyal medya resmen eridi! “İbrahim Selim’le Bu Gece” programındaki samimi ifadeleriyle dikkat çeken Aras Aydın'ın Melis Birkan'a duyduğu aşk X kullanıcılarını resmen kıskançlık krizine soktu!
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Türk dizi ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden Aras Aydın ve Melis Birkan, göz önünde yaşamaktan uzak durdukları ilişkileriyle dikkat çekiyor.
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2020 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili, aşklarını gözlerden uzak tutmayı tercih etmiş ve iki senelik ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı
İbrahim Selim'in programında eşi Melis Birkan'ı ve ona olan aşkını dilinden düşürmeyen Aras Aydın, X kullanıcılarını resmen kıskançlık krizine soktu!
Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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