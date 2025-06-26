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Aras Aydın'ın Dilinden Bir An Olsun Düşürmediği Eşi Melis Birkan'a Duyduğu Aşk X'te Gündem Oldu!

Aras Aydın'ın Dilinden Bir An Olsun Düşürmediği Eşi Melis Birkan'a Duyduğu Aşk X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.06.2025 - 15:48

Aras Aydın, 2025 yılında dünyaca ünlü Nine Perfect Strangers dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil olarak uluslararası alanda önemli bir çıkış yaptı. Nicole Kidman, Christine Baranski ve Henry Golding gibi yıldız isimlerle aynı projede yer alan Aydın şu sıralar gündemden düşmüyor.

Son dönemin en sakin ama en güçlü aşklarından birini yaşayan Aras Aydın, Melis Birkan’a olan sevgisini öyle bir anlattı ki, sosyal medya resmen eridi! “İbrahim Selim’le Bu Gece” programındaki samimi ifadeleriyle dikkat çeken Aras Aydın'ın Melis Birkan'a duyduğu aşk X kullanıcılarını resmen kıskançlık krizine soktu!

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Türk dizi ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden Aras Aydın ve Melis Birkan, göz önünde yaşamaktan uzak durdukları ilişkileriyle dikkat çekiyor.

Türk dizi ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden Aras Aydın ve Melis Birkan, göz önünde yaşamaktan uzak durdukları ilişkileriyle dikkat çekiyor.

Oyunculuğa ilk adımını 2010'da atan ama asıl çıkışını “İnadına Aşk” dizisindeki “Yalın Aras” karakteriyle yapan Aras Aydın yakışıklılığıyla hayran kitlesini peşinden sürüklemiş, ardından “Canevim”, “Masumiyet” ve “İyilik” gibi projelerde de rol almıştı. Kendisi son olarak da ulusal alanda ülkemizi temsil etmiş, Nicole Kidman gibi birçok dünyaca ünlü ismin kadrosunda bulunduğu Nine Perfect Strangers dizisinin yeni sezonunda yer almıştı.

Öte yanda Melis Birkan da Türk televizyonlarının' ‘kült’ kadın oyuncularından biri! Özellikle “Issız Adam” filmindeki Ada karakteriyle hafızalara kazınan Birkan, hem zarafetiyle hem de oyunculuğuyla yıllardır izleyiciden tam not alıyor. “Barda”, “Leyla ile Mecnun” ve “Kusursuzlar” gibi yapımlarda oynayan Birkan'ın özel hayatı da gıptayla bakılan cinsten!

Melis Birkan ve Aras Aydın son olarak Nine Perfect Strangers dizisinin galasında bir araya gelmiş, Birkan'ın son haline yorum yağmıştı:

2020 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili, aşklarını gözlerden uzak tutmayı tercih etmiş ve iki senelik ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı

2020 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili, aşklarını gözlerden uzak tutmayı tercih etmiş ve iki senelik ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı

Dizi ve sinema dünyasının iki yetenekli ismi Aras Aydın ve Melis Birkan, ışıltılı magazin gündeminin en sessiz ama aşk dolu çiftlerinden biri. Aşklarını gözlerden uzak ve doludizgin yaşayan ikilinin birliktelikleri gıptayla bakılanlardan biri olmayı sürüdürüyor.

Aralarında 6 yaş farkı olan ikilinin birbirlerine olan aşkları son olarak Aras Aydın'ın İbrahim Selim'le Bu gece programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

O dönem, maddi sıkıntı yaşadığını söyleyen isim 'Evlilik teklifi biraz enteresandı. Tabii bir yüzüğe ihtiyacım vardı ama aktif iş yapamadığım bir dönemdi. 10 senedir biriktirdiğim bireysel emekliliğim vardı. Gittim, bireysel emekliliği bozdurup Melis'e evlilik teklif edeceğim yüzüğü aldım' ifadeleriyle evlilik teklifini ilk kez anlatmıştı.

Evlilik teklifinin detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İbrahim Selim'in programında eşi Melis Birkan'ı ve ona olan aşkını dilinden düşürmeyen Aras Aydın, X kullanıcılarını resmen kıskançlık krizine soktu!

Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:

Gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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