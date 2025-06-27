Defne Samyeli'nin Kızları Derin ve Deren'in Çok Eleştirilen Paylaşımlarına Neden Dur Demediği Ortaya Çıktı!

Annesi Defne Samyeli'nin programında “Sen ileride Derin Talu’nun annesi olacaksın” diyen, bir tepsi soğan halkası paylaşarak imalı bir göndermede bulunan ve sözleriyle sık sık tartışma yaratan Derin Talu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri.

Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren'in ortalığı karıştıran paylaşımlarına ise sessizliği sık sık dikkat çekiyor. Samyeli'nin bu tepkisiziliğinin nedenini ise Gel Konuşalım programında Ece Erken açıkladı!