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Defne Samyeli'nin Kızları Derin ve Deren'in Çok Eleştirilen Paylaşımlarına Neden Dur Demediği Ortaya Çıktı!

Defne Samyeli'nin Kızları Derin ve Deren'in Çok Eleştirilen Paylaşımlarına Neden Dur Demediği Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.06.2025 - 22:32

Annesi Defne Samyeli'nin programında “Sen ileride Derin Talu’nun annesi olacaksın” diyen, bir tepsi soğan halkası paylaşarak imalı bir göndermede bulunan ve sözleriyle sık sık tartışma yaratan Derin Talu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri.

Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren'in ortalığı karıştıran paylaşımlarına ise sessizliği sık sık dikkat çekiyor. Samyeli'nin bu tepkisiziliğinin nedenini ise Gel Konuşalım programında Ece Erken açıkladı!

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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Derin ve Deren şimdilerde gündemden düşmüyor.

Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Derin ve Deren şimdilerde gündemden düşmüyor.

Defne Samyeli yıllardır ekran başındaki izleyiciyi zarif yüzü, kelimeleriyle etkilerken aynı zamanda güzelliğiyle de büyüleyen bir isim. Ancak hayatı sadece ışıltılı sahnelerden ibaret değil. Geçmişte olaylı bir evlilik ve boşanma süreci yaşayan Samyeli'nin iki kızı Deren ve Derin Talu şimdilerde gündemden düşmüyor...

 Büyük kızı Deren, 1996 yılında Amerika’da dünyaya geldi; modellik ve oyunculukla uğraşıyor. Küçük kızı Derin ise 2003 doğumlu ve son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde. Her iki kız da güzelliklerini annelerinden, soyadlarını ise babaları mimar Eren Talu’dan alıyor.

Defne Samyeli ve Eren Talu arasında geçmişte yaşanan şok gelişmelerin detaylarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Gelelim Defne Samyeli’nin iki yıldız kızı Deren ve Derin Talu’ya… Güzellikleri annelerinden miras olsa da ikili son zamanlarda gündeme paylaşımlarıyla düşmeye başladı.

Gelelim Defne Samyeli’nin iki yıldız kızı Deren ve Derin Talu’ya… Güzellikleri annelerinden miras olsa da ikili son zamanlarda gündeme paylaşımlarıyla düşmeye başladı.

Derin Talu, henüz genç yaşına rağmen adını sık sık magazin manşetlerine yazdıran isimlerden biri. Paylaşımları kimi zaman beğeni yağmuruna tutulurken, kimi zaman da sosyal medyada büyük tartışmalara neden oluyor. Sosyal medyaya biraz daha yargılanmayan taraf olan TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla giren Derin Talu, başlarda matcha yaptığı videolar, yorum yaptığı konular, ilişki tavsiyeleriyle girse de bir süre sonra iş kontrolden çıktı.

Derin ve Deren Talu kardeşler sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların ardından son olarak Ali Sunal'ın sunduğu programda televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalarla adlarından bahsettirmişlerdi. Türkçe kelimeleri telafuzları, eleştiri tarzlarıyla tepki çekmeye başlayan Talu kardeşler son olarak yapılan yorumlara cevap vermeleriyle gündeme gelmeye başlamıştı.

Zaman zaman kızlarının videolarına dahil olan Defne Samyeli'yi de Derin ve Deren'in paylaşımlarında rastlıyorduk.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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