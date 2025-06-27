Defne Samyeli'nin Kızları Derin ve Deren'in Çok Eleştirilen Paylaşımlarına Neden Dur Demediği Ortaya Çıktı!
Annesi Defne Samyeli'nin programında “Sen ileride Derin Talu’nun annesi olacaksın” diyen, bir tepsi soğan halkası paylaşarak imalı bir göndermede bulunan ve sözleriyle sık sık tartışma yaratan Derin Talu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri.
Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren'in ortalığı karıştıran paylaşımlarına ise sessizliği sık sık dikkat çekiyor. Samyeli'nin bu tepkisiziliğinin nedenini ise Gel Konuşalım programında Ece Erken açıkladı!
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Derin ve Deren şimdilerde gündemden düşmüyor.
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Gelelim Defne Samyeli’nin iki yıldız kızı Deren ve Derin Talu’ya… Güzellikleri annelerinden miras olsa da ikili son zamanlarda gündeme paylaşımlarıyla düşmeye başladı.
Zaman zaman kızlarının videolarına dahil olan Defne Samyeli'yi de Derin ve Deren'in paylaşımlarında rastlıyorduk.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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