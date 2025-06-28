Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!
Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi etmişti. Geçtiğimiz günlerde baba olacağını duyuran Kadıoğlu, sevgilisiyle bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.
KAYNAK: 2. Sayfa
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İngiltere Premier Lig ekibi Brighton kadrosunda yer alan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz aylarda kız arkadaşı Sera Vrij'e evlenme teklifi etmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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