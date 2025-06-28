onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu!

Ferdi Kadıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.06.2025 - 18:16

Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi etmişti. Geçtiğimiz günlerde baba olacağını duyuran Kadıoğlu, sevgilisiyle bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

KAYNAK: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton kadrosunda yer alan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz aylarda kız arkadaşı Sera Vrij'e evlenme teklifi etmişti.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton kadrosunda yer alan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz aylarda kız arkadaşı Sera Vrij'e evlenme teklifi etmişti.

Kadıoğlu ve sevgilisinin evlenme kararı almasının ardından ise sürpriz bir haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Genç çift, bebek sahibi olacaklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in bebeklerinin cinsiyetinin ne olduğu merak edilirken genç çift bu defa cinsiyet belirleme partisiyle gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan videoda Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in bebeklerinin cinsiyetinin kız olacağı ortaya çıktı.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın