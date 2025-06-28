Oğullarının Düğününde İlk Kez Ortaya Çıkmıştı: Murat Övüç'ün Eski Eşi Hakkındaki Sözleri Olay Oldu!
26 Mayıs 2025’te, oğlu Burakcan’ın düğününde ilk kez objektiflere yansıyan Övüç’ün eski eşi, özellikle zerafeti ve duruşuyla beğeni toplamıştı. Övüç eski karısından övgü dolu sözlerle bahsetti.
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Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle sık sık konuşulan fenomenlerden biri haline gelen Murat Övüç abartılı yaşam tarzıyla da biliniyor.
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğulları Burakcan’ın düğününde gelinine taktığı altınlarla gündem olmuştu.
Murat Övüç eski eşi Sabahat Hanım hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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