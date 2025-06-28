Oğullarının Düğününde İlk Kez Ortaya Çıkmıştı: Murat Övüç'ün Eski Eşi Hakkındaki Sözleri Olay Oldu!

Instagram videolarında gelinine “kilolarca altın” taktığı görülen Övüç düğünde eski eşiyle bir araya gelmişti. Murat Övüç'ün eski karısı Sabahat Hanım'ın ilk kez görüldüğü düğünde güzelliğiyle gündeme damga vurmuştu.

Düğünde de paralar ve altında havalar uçuşmuştu. Takı merasimi sırasında şov yapan Murat Övüç, 'Ne Kadar Yer Yandı?' isimli programa konuk oldu. Bu şovların ardından MASAK'a takıldığını açıklayan Murat Övüç, denetlemeye girdiğini söyledi 'Ben her gün çalışıyorum, boş günüm yok tabii ki bütün servetim oğluma feda olsun' şeklinde konuştu.

'Devletimiz ne yaparsa başımızın gözümüzün üstüne, devletimiz bize ne yazarsa başımızın gözümüzün üstüne, tüm servetimi devlet istesin vermesem şerefsizim' diyen Murat Övüç eski eşi hakkında da konuştu.