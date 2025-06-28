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Oğullarının Düğününde İlk Kez Ortaya Çıkmıştı: Murat Övüç'ün Eski Eşi Hakkındaki Sözleri Olay Oldu!

Oğullarının Düğününde İlk Kez Ortaya Çıkmıştı: Murat Övüç'ün Eski Eşi Hakkındaki Sözleri Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.06.2025 - 15:38

26 Mayıs 2025’te, oğlu Burakcan’ın düğününde ilk kez objektiflere yansıyan Övüç’ün eski eşi, özellikle zerafeti ve duruşuyla beğeni toplamıştı. Övüç eski karısından övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle sık sık konuşulan fenomenlerden biri haline gelen Murat Övüç abartılı yaşam tarzıyla da biliniyor.

Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle sık sık konuşulan fenomenlerden biri haline gelen Murat Övüç abartılı yaşam tarzıyla da biliniyor.

Kadın matinelerine çıkan, kostümleri, lüks hayatı ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Murat Övüç sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve eksik etmediği yorumlarla gündemden düşmeyen fenomenlerden biri.

Kendisinin hayatındaki en değer verdiği varlıklardan biri olduğununu söylediği oğlu Burakcan ile ilişkisi ise bir hayli çalkantılı. 

Son dönemde oğlu Burakcan'ın evlilik süreciyle konuşulan Övüç gelinine taktığı altınlarla uzun süre adından bahsettirmişti. Nedeni ise bu altınların toplamda 2 kilogram etmesiydi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğulları Burakcan’ın düğününde gelinine taktığı altınlarla gündem olmuştu.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğulları Burakcan’ın düğününde gelinine taktığı altınlarla gündem olmuştu.

Instagram videolarında gelinine “kilolarca altın” taktığı görülen Övüç düğünde eski eşiyle bir araya gelmişti.  Murat Övüç'ün eski karısı Sabahat Hanım'ın ilk kez görüldüğü düğünde güzelliğiyle gündeme damga vurmuştu.

Düğünde de paralar ve altında havalar uçuşmuştu. Takı merasimi sırasında şov yapan Murat Övüç, 'Ne Kadar Yer Yandı?' isimli programa konuk oldu. Bu şovların ardından MASAK'a takıldığını açıklayan Murat Övüç, denetlemeye girdiğini söyledi 'Ben her gün çalışıyorum, boş günüm yok tabii ki bütün servetim oğluma feda olsun' şeklinde konuştu. 

'Devletimiz ne yaparsa başımızın gözümüzün üstüne, devletimiz bize ne yazarsa başımızın gözümüzün üstüne, tüm servetimi devlet istesin vermesem şerefsizim' diyen Murat Övüç eski eşi hakkında da konuştu.

Murat Övüç eski eşi Sabahat Hanım hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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