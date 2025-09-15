onedio
12 Dev Adam'ın Kaptanı Cedi Osman ve Eşi Ebru Şahin'in Finaldeki Gözyaşları Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.09.2025 - 15:30

EuroBasket 2025 finalinde nefes kesen bir mücadele yaşandı. 12 Dev Adam, Almanya karşısında tarihi bir sınav verdi ama şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. 24 yıl sonra gelen final heyecanı, gümüş madalyayla taçlandı. Maçı tribünden takip eden kaptan Cedi Osman’ın eşi, oyuncu Ebru Şahin ise son düdükle birlikte gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

Kaynak: TRTSpor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız EuroBasket 2025’te tarihi bir başarıya imza attı.

Turnuvada fırtına gibi esen 12 Dev Adam, tam 24 yıl aradan sonra yeniden finale yükselerek milyonlara unutulmaz bir gurur yaşattı. Finalde rakip son dünya şampiyonu Almanya olunca heyecan zirveye çıktı. Maç boyunca başa baş bir mücadele sergilendi. Son anlarda şans Almanya’nın yüzüne güldü ve Türkiye sahadan gümüş madalya ile ayrıldı. Birinci olamasak da turnuvanın en büyük kazananı yine bizim çocuklar oldu.

Sosyal medyada millilere destek mesajları yağarken, ünlü isimlerden taraftarlara kadar herkes 12 Dev Adam’a övgüler yağdırdı.

Gelen paylaşımlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Tribünlerdeki en dikkat çekici isimlerden biri ise takım kaptanı Cedi Osman’ın eşi, başarılı oyuncu Ebru Şahin’di.

Bilen bilir; Şahin hiçbir maçta eşini yalnız bırakmaz. 2022’de nikah masasına oturan çift, sporseverlerin de gözdesi. Özellikle bu finalde Ebru Şahin’in yaşadığı duygu patlaması kameralar yansıdı.

Maç bitiminde Cedi Osman gözyaşlarını tutamadı.

