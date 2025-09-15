12 Dev Adam'ın Kaptanı Cedi Osman ve Eşi Ebru Şahin'in Finaldeki Gözyaşları Sosyal Medyada Çok Konuşuldu
EuroBasket 2025 finalinde nefes kesen bir mücadele yaşandı. 12 Dev Adam, Almanya karşısında tarihi bir sınav verdi ama şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. 24 yıl sonra gelen final heyecanı, gümüş madalyayla taçlandı. Maçı tribünden takip eden kaptan Cedi Osman’ın eşi, oyuncu Ebru Şahin ise son düdükle birlikte gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.
Kaynak: TRTSpor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Erkek Basketbol Takımımız EuroBasket 2025’te tarihi bir başarıya imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tribünlerdeki en dikkat çekici isimlerden biri ise takım kaptanı Cedi Osman’ın eşi, başarılı oyuncu Ebru Şahin’di.
Maç bitiminde Cedi Osman gözyaşlarını tutamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın