Boşanma Sonrası İlk Kez Bu Kadar Dikkat Çekti: Bengü Estetik İddialarına Filtreli Videoyla Yanıt Verdi!

Boşanma Sonrası İlk Kez Bu Kadar Dikkat Çekti: Bengü Estetik İddialarına Filtreli Videoyla Yanıt Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.09.2025 - 15:46

Altı yıl evli kaldığı iş insanı Selim Selimoğlu’ndan geçtiğimiz aylarda boşanan Bengü, son dönemde yüzündeki değişimle gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün Kayseri’de konser veren ünlü şarkıcı, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ancak açıklamalarından çok yüzündeki farklılık dikkat çekti. Sosyal medyada “estetik” iddialarıyla gündeme gelen Bengü, söylentilere noktayı koydu. 

İşte çok konuşulan açıklamaları ve konser öncesi yaşananlar…

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Bengü, yıllardır sahnelerde fırtına gibi esmeye devam ediyor.

“Korkumdan Ağladım”, “Gezegen” ve “Hodri Meydan” gibi hit parçalarıyla hafızalara kazınan şarkıcı, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer buluyor. 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, 2019’da kızı Zeynep’i, 2021’de ise oğlu Selim’i dünyaya getirmişti. Ancak çift, altı yıllık evliliklerini 2024 yılında dostane bir şekilde sonlandırdı.

Ece Erken Gel Konuşalım programında ayrılık nedeni olarak “Selim'le çok güzel ayrılmışlar. Yazıldığı gibi borçlar yokmuş, kötü bir alışkanlığı var diyorlardı. O alışkanlığı asla yok. Hiçbir borcu yok. Maddi durumu da gayet yerinde. Bengü, ayrılık nedenini açıkladı: Selim Bey'in Yalova'da fabrikası varmış, 'Sürekli Yalova'ya gidip geliyor, hiç görüşemiyoruz. Bir anda kopukluklar başladı. Ama biz çok dostane ayrıldık. Çok iyi bir baba. ” sözlerini kullanmıştı.

Tüm bu özel hayat gündemlerinin ardından Bengü bu kez yüzündeki değişimle dikkat çekti.

Bir önceki gün Kayseri'de konsere çıkan ünlü şarkıcı muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Ancak açıklamalarından çok yüzündeki değişim göze çarptı. Yanaklarındaki dolgunluk ve dudaklarındaki değişiklik çok konuşuldu. Takip edenler bilir; Bengü hakkında çıkan estetik iddialarını her fırsatta yalanlayan ünlülerimizden. Hal böyle olunca sosyal medyada yorumlar da peşi sıra geldi.

Son olarak hakkında yine yeniden çıkan estetik iddialarını tekrar yalanladı.

Yorum Yazın