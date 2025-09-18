Boşanma Sonrası İlk Kez Bu Kadar Dikkat Çekti: Bengü Estetik İddialarına Filtreli Videoyla Yanıt Verdi!

“Korkumdan Ağladım”, “Gezegen” ve “Hodri Meydan” gibi hit parçalarıyla hafızalara kazınan şarkıcı, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer buluyor. 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, 2019’da kızı Zeynep’i, 2021’de ise oğlu Selim’i dünyaya getirmişti. Ancak çift, altı yıllık evliliklerini 2024 yılında dostane bir şekilde sonlandırdı.

Ece Erken Gel Konuşalım programında ayrılık nedeni olarak “Selim'le çok güzel ayrılmışlar. Yazıldığı gibi borçlar yokmuş, kötü bir alışkanlığı var diyorlardı. O alışkanlığı asla yok. Hiçbir borcu yok. Maddi durumu da gayet yerinde. Bengü, ayrılık nedenini açıkladı: Selim Bey'in Yalova'da fabrikası varmış, 'Sürekli Yalova'ya gidip geliyor, hiç görüşemiyoruz. Bir anda kopukluklar başladı. Ama biz çok dostane ayrıldık. Çok iyi bir baba. ” sözlerini kullanmıştı.