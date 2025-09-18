Boşanma Sonrası İlk Kez Bu Kadar Dikkat Çekti: Bengü Estetik İddialarına Filtreli Videoyla Yanıt Verdi!
Altı yıl evli kaldığı iş insanı Selim Selimoğlu’ndan geçtiğimiz aylarda boşanan Bengü, son dönemde yüzündeki değişimle gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün Kayseri’de konser veren ünlü şarkıcı, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ancak açıklamalarından çok yüzündeki farklılık dikkat çekti. Sosyal medyada “estetik” iddialarıyla gündeme gelen Bengü, söylentilere noktayı koydu.
İşte çok konuşulan açıklamaları ve konser öncesi yaşananlar…
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Bengü, yıllardır sahnelerde fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Tüm bu özel hayat gündemlerinin ardından Bengü bu kez yüzündeki değişimle dikkat çekti.
Son olarak hakkında yine yeniden çıkan estetik iddialarını tekrar yalanladı.
