Açelya Akkoyun’un Abisi Demokan Akkoyun Hayatını Kaybetti
Açelya Akkoyun'un abisi Demokan Akkoyun hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, acı haberi 'Canım abim, bugün melek oldun' sözleriyle duyurdu.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, bugün paylaştığı acı haberle sevenlerini derinden üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akkoyun, ağabeyiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın