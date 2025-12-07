onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Açelya Akkoyun’un Abisi Demokan Akkoyun Hayatını Kaybetti

Açelya Akkoyun’un Abisi Demokan Akkoyun Hayatını Kaybetti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.12.2025 - 11:33

Açelya Akkoyun'un abisi Demokan Akkoyun hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, acı haberi 'Canım abim, bugün melek oldun' sözleriyle duyurdu.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, bugün paylaştığı acı haberle sevenlerini derinden üzdü.

Uzun süredir ekranlarda göremediğimiz ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, bugün paylaştığı acı haberle sevenlerini derinden üzdü.

Akkoyun, ağabeyi Demokan Akkoyun’un vefat ettiğini duyurdu. Sessiz sakin bir süredir gözlerden uzak yaşayan Akkoyun, acısını sosyal medya üzerinden paylaştığı içten satırlarla ifade etti.

Akkoyun, ağabeyiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

Akkoyun, ağabeyiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

'Canım abim, bugün melek oldun. Hayatım boyunca hep bana doğruyu, iyiyi bulmam için; kendi yapamadıkların üzerinden bile ‘Sen yap!’ diyerek yol gösterdin. Verdiğin akılla, verdiğin güvenle kendimi hep güçlü hissettim. Kardeşin olabilmek; koskoca bir dağın altında, güvenle keyif yapabilmekti benim için. Seni çok özleyeceğim; ama bil ki duygun ve o güzel ellerin, son ana kadar birlikteliğimizin en büyük şahidiydi. Biz hiç ayrılmadık doğduğumuz günden beri ve Allah’ıma şükrediyorum, son ana kadar yan yanaydık! Seni sevmeye devam edeceğim benim sanatçı ruhlu abim… Anneme babama selam söyle; onları çok sevdiğimi söyle. Mekânın cennet olsun canım abim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın