Oyuncu Serhan Onat, Survivor Öncesi Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı
Survivor 2026 kadrosuna katılan oyuncu Serhan Onat, stilist sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile aile arasında gerçekleştirilen törenle nişanlandı. Çift sosyal medya hesaplarından mutlu günlerine dair kareleri paylaştı. 💖
Serhan Onat, ilk kez 2014 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile seyirci karşısına çıktı.
Serhan Onat, Survivor'a gitmeden önce, geçtiğimiz Nisan ayında evlilik teklifinde bulunduğu Merve Küsmenoğlu ile nişanlandı.
