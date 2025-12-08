onedio
Oyuncu Serhan Onat, Survivor Öncesi Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Gülistan Başköy
08.12.2025 - 10:46

Survivor 2026 kadrosuna katılan oyuncu Serhan Onat, stilist sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile aile arasında gerçekleştirilen törenle nişanlandı. Çift sosyal medya hesaplarından mutlu günlerine dair kareleri paylaştı. 💖

Gelin birlikte bakalım 👇

Serhan Onat, ilk kez 2014 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi ile seyirci karşısına çıktı.

Ardından Mayıs Kraliçesi ve Bodrum Masalı dizileriyle seyircinin dikkatini çekti. Son olarak Survivor 2026'da ünlüler kadrosunda yer alacağı açıklandı. Genç oyuncunun yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken özel hayatındaki sürpriz bir gelişmeyle magazin gündeminde yer aldı.

Serhan Onat, Survivor'a gitmeden önce, geçtiğimiz Nisan ayında evlilik teklifinde bulunduğu Merve Küsmenoğlu ile nişanlandı.

Çift, aile fertleri ve yakın arkadaşlarının bulunduğu sade bir törenle evlilik için ilk adımı attı. 💍💞

