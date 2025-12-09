Annesine Saygısızlığı Kabul Etmedi: Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i Engellemesinin Nedeni Ortaya Çıktı!

Kısa süre sonra Hakan Sabancı’nın da Hande ile olan paylaşımları sildiği haberleri çıktı. Haberlerde, iki tarafın fotoğraf temizliği yapmasına rağmen bir süre daha birbirlerini takip etmeye devam ettikleri detayı dikkat çekmişti.

Sonraki aşama ise “barışma ihtimali kaldı mı?” tartışmalarını bitiren hamle oldu. Kasım sonu itibarıyla Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın Instagram’da birbirlerini takip etmeyi bıraktığı öğrenildi.

Hakan Sabancı'nın Miami’de Naz Şahin’le önce bir partide, ardından alışverişte görüntülenmesi, “yeni bir sayfa mı?” yorumlarını doğal olarak hızlandırırken Sabancı'nın sosyal medya hamlesi dikkat çekti.