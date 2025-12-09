onedio
Annesine Saygısızlığı Kabul Etmedi: Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i Engellemesinin Nedeni Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
09.12.2025 - 11:53

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrılığı artık netleşmişken, geriye bu sürecin sosyal medyaya nasıl yansıdığı kaldı. İlişkinin bitişi sadece tek bir haberle değil, adım adım gelen hamlelerle doğrulanmış: fotoğrafların kaldırılmasının ardından karşılıklı takipten çıkmalar manşetlere yerleşmişti. Son olarak Arzu Sabancı’nın da adının geçtiği engelleme söylentileri gündeme oturdu.

Gelin detaylara birlikte bakalım...

Hande ve Hakan cephesinde ilk güçlü sinyal Ağustos 2025’te geldi. Hande Erçel’in Instagram’da Sabancı’yla olan fotoğraflarını kaldırmış ve ayrılığı doğrulamıştı.

Kısa süre sonra Hakan Sabancı’nın da Hande ile olan paylaşımları sildiği haberleri çıktı. Haberlerde, iki tarafın fotoğraf temizliği yapmasına rağmen bir süre daha birbirlerini takip etmeye devam ettikleri detayı dikkat çekmişti. 

Sonraki aşama ise “barışma ihtimali kaldı mı?” tartışmalarını bitiren hamle oldu. Kasım sonu itibarıyla Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın Instagram’da birbirlerini takip etmeyi bıraktığı öğrenildi. 

Hakan Sabancı'nın Miami’de Naz Şahin’le önce bir partide, ardından alışverişte görüntülenmesi, “yeni bir sayfa mı?” yorumlarını doğal olarak hızlandırırken Sabancı'nın sosyal medya hamlesi dikkat çekti.

Yağmur Çevik tarafından, Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i engellediği iddia edildi.

İddiaya göre Hande Erçel’in Arzu Sabancı’yı Instagram’da engellediği, bunun ardından da Hakan Sabancı’nın Hande Erçel’i engelleyerek karşılık verdiği söylendi.

Öte yandan Arzu Sabancı’nın ayrılık sürecinde adı sıkça anılmış ama kendisi Eylül 2025’te yaptığı açıklamada aile olarak ilişkiye müdahil olmadıklarını, ayrılık kararının iki kişiye ait olduğunu vurgulamıştı. Hakan Sabancı da benzer şekilde ayrılığın üçüncü kişilerle ya da aileyle ilgili olmadığını söylemişti.

