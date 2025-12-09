Cinsiyet Geçiş Ameliyatıyla Konuşulan Beren Güney Estetik Operasyonla Burnuna Kemer Ekletti!
Beren Güney, bir dönem sosyal medyada futbolcu ifşalama iddialarıyla gündeme gelmiş, ardından estetik süreçleriyle de dikkat çekmişti. Hatta bazı işlemlerine dair pişmanlık imaları yaptığı paylaşımlar da konuşulmuştu. Şimdi ise Beren Güney’in burnuna yaptırdığı yeni işlem estetik operasyonlara yeni bir soluk getirdi!
Beren Güney’i daha önce cinsiyet geçiş süreciyle konuşmuştuk. Şimdi ise gündem bambaşka: burun estetiği.
Son hikâyelerinde de ilham aldığı yüz profillerini paylaşarak, “Biraz Margot biraz da Hailey” şeklinde bir not düşen isim estetikle benzeyen burunlardan dert yandı.
Beren Güney, burun estetiğiyle ilgili paylaşımlarına gelen yorumlara da yanıt verdi.
