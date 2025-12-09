onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cinsiyet Geçiş Ameliyatıyla Konuşulan Beren Güney Estetik Operasyonla Burnuna Kemer Ekletti!

Cinsiyet Geçiş Ameliyatıyla Konuşulan Beren Güney Estetik Operasyonla Burnuna Kemer Ekletti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.12.2025 - 16:09

Beren Güney, bir dönem sosyal medyada futbolcu ifşalama iddialarıyla gündeme gelmiş, ardından estetik süreçleriyle de dikkat çekmişti. Hatta bazı işlemlerine dair pişmanlık imaları yaptığı paylaşımlar da konuşulmuştu. Şimdi ise Beren Güney’in burnuna yaptırdığı yeni işlem estetik operasyonlara yeni bir soluk getirdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beren Güney’i daha önce cinsiyet geçiş süreciyle konuşmuştuk. Şimdi ise gündem bambaşka: burun estetiği.

Beren Güney’i daha önce cinsiyet geçiş süreciyle konuşmuştuk. Şimdi ise gündem bambaşka: burun estetiği.

Güney, Instagram hikâyelerinde burnundaki değişimi anlattı hem de sürecin detaylarını kendi ağzından paylaştı.

Paylaştığı yan yana fotoğraflarda burnunun yeni formu açıkça görülürken, Beren “estetiğe dair hiçbir işlemim kalmadı resmen” diyerek değişimini paylaştı. Hatta bir dönem burnunun çok farklı bir profilinin olduğunu söyleyip “Çok yol kattetik,' diyen isim burnuna kemik eklettiğini ve kemerli bir görünüm sağlandığını açıkladı.

Son hikâyelerinde de ilham aldığı yüz profillerini paylaşarak, “Biraz Margot biraz da Hailey” şeklinde bir not düşen isim estetikle benzeyen burunlardan dert yandı.

Son hikâyelerinde de ilham aldığı yüz profillerini paylaşarak, “Biraz Margot biraz da Hailey” şeklinde bir not düşen isim estetikle benzeyen burunlardan dert yandı.

O paylaşımın altına “Bero’nuz bu sefer burnuna kemik ekletti. 😬 Bu aslında bi’ Hollywood hilesidir. Buradan anlıyoruz ki naturası bozulmayan estetik en güzelidir. Tabii benim bunu anlamam 78 yılımı falan aldı. 👌 Biraz Margot biraz da Hailey referansı alındı ama olsun. Yakıştı bence, sizce? 😅”notunu düşen Beren Güney yaptırdığı işlemleri böyle anlattı.

Beren Güney, burun estetiğiyle ilgili paylaşımlarına gelen yorumlara da yanıt verdi.

Beren Güney, burun estetiğiyle ilgili paylaşımlarına gelen yorumlara da yanıt verdi.

“Şu an neden linç yiyorum ki 😅 Ne yazık ki doğal değil bebisim. Yazdıklarımı iyi okuyun. ‘Korkunç görünüyorsun’ yazmış biri. Çağın ötesinde estetikler yaptırıyorum. Bir transeksüel kadının burnuna kemik eklettirip bu kadar feminen ve karakteristik taşıdığı dünya üzerinde görülmüş mü? Biraz da kibir 😁 Güzelliğime ülkecek sahip çıkın lol.

Burnumun en botched göründüğü zamanlarda da burnumu eleştirdiniz (haklıydınız), en bebek hâliyle de eleştirdiniz. Şu an ayılıp bayıldığımız Hailey ablamızın burnuna sahibim, hâlâ eleştiri üstüne eleştiri. Hayırdır ya?'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın