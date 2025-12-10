Alperen Duymaz'dan Öğretmen Eşi Kübra Kelkit'e Romantik Doğum Günü Paylaşımı!
Alperen Duymaz, eşi Kübra Kelkit’in doğum gününü romantik paylaşımlarla kutlayınca çift yeniden gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlarda Duymaz’ın eşine sevgi dolu mesajlarla kutladığı doğum günü paylaşımları çok konuşuldu.
Alperen Duymaz, son yıllarda hem popüler dizilerdeki rolleri hem de ekran dışındaki daha sakin aile hayatıyla magazin ve dizi gündeminde düzenli olarak yer bulan isimlerden.
Son olarak Alperen Duymaz’ın, eşi Kübra Kelkit’in doğum gününü romantik paylaşımlarla kutlaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Gelen yorumlara birlikte bakalım:
