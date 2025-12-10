onedio
Alperen Duymaz'dan Öğretmen Eşi Kübra Kelkit'e Romantik Doğum Günü Paylaşımı!

Alperen Duymaz'dan Öğretmen Eşi Kübra Kelkit'e Romantik Doğum Günü Paylaşımı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.12.2025 - 12:28

Alperen Duymaz, eşi Kübra Kelkit’in doğum gününü romantik paylaşımlarla kutlayınca çift yeniden gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlarda Duymaz’ın eşine sevgi dolu mesajlarla kutladığı doğum günü paylaşımları çok konuşuldu.

Alperen Duymaz, son yıllarda hem popüler dizilerdeki rolleri hem de ekran dışındaki daha sakin aile hayatıyla magazin ve dizi gündeminde düzenli olarak yer bulan isimlerden.

Alperen Duymaz, son yıllarda hem popüler dizilerdeki rolleri hem de ekran dışındaki daha sakin aile hayatıyla magazin ve dizi gündeminde düzenli olarak yer bulan isimlerden.

Son Yaz”, “EGO” ve son olarak 2024-2025 döneminde yayınlanan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... gibi projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan isim son olarak, Disney+’ın duyurduğu “Ansızın” kadrosunda yer alacağı haberleriyle gündeme geldi.

Özel hayat tarafında ise Duymaz ile öğretmen eşi Kübra Kelkit’in ilişkisi yıllardır “gözlerden uzak ama sağlam” bir şekilde devam ettiriyor.

Çiftin 2020’de evlenmiş, 2024 Ekim ayında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamış ve oğullarına Gün adını verdiklerini duyurmuştu.

Son olarak Alperen Duymaz'ın, eşi Kübra Kelkit'in doğum gününü romantik paylaşımlarla kutlaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Son olarak Alperen Duymaz’ın, eşi Kübra Kelkit’in doğum gününü romantik paylaşımlarla kutlaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Paylaşımlarına 'iyi ki doğdun güzelim' notunu düşen Alperen Duymaz eşiyle boy boy fotoğraflarını paylaştı.

Gelen yorumlara birlikte bakalım:

Gelen yorumlara birlikte bakalım:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

