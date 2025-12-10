Uraz Kaygılaroğlu'na Eski Eşi Melis İşiten'in Boşanmalarıyla İlgili Sözleri X'te Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=snhyV...
Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu’nun adı magazin gündeminde yıllardır kolay kolay eksik olmuyor. Bazen kızları Ada üzerinden kurdukları iletişim ve ebeveynlikleriyle birlikte anılıyor, bazen de kendi yollarında ilerledikleri projeler ve açıklamalarla ayrı ayrı konuşuluyorlar. İşiten’in oyunculuk ve dijital işleri, Kaygılaroğlu’nun dizi/film kariyeri ve özel hayatı derken ikilinin gündem başlıkları sık sık değişiyor. Son olarak, Uraz’ın programında Melis’in boşanma sürecine dair net sözleri gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, magazin gündeminde hem eski eş olarak kurdukları iletişimle hem de son dönemde yapılan açıklamalarla yeniden konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gündemi tazeleyen son detay ise Uraz Kaygılaroğlu’nun YouTube programında eski eşi Melis İşiten’i ağırlaması oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın