onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uraz Kaygılaroğlu'na Eski Eşi Melis İşiten'in Boşanmalarıyla İlgili Sözleri X'te Gündem Oldu!

Uraz Kaygılaroğlu'na Eski Eşi Melis İşiten'in Boşanmalarıyla İlgili Sözleri X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.12.2025 - 11:10

Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu’nun adı magazin gündeminde yıllardır kolay kolay eksik olmuyor. Bazen kızları Ada üzerinden kurdukları iletişim ve ebeveynlikleriyle birlikte anılıyor, bazen de kendi yollarında ilerledikleri projeler ve açıklamalarla ayrı ayrı konuşuluyorlar. İşiten’in oyunculuk ve dijital işleri, Kaygılaroğlu’nun dizi/film kariyeri ve özel hayatı derken ikilinin gündem başlıkları sık sık değişiyor. Son olarak, Uraz’ın programında Melis’in boşanma sürecine dair net sözleri gündem oldu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=snhyV...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, magazin gündeminde hem eski eş olarak kurdukları iletişimle hem de son dönemde yapılan açıklamalarla yeniden konuşuluyor.

Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, magazin gündeminde hem eski eş olarak kurdukları iletişimle hem de son dönemde yapılan açıklamalarla yeniden konuşuluyor.

İkili 2014 yılında evlendi ve bu evlilikten Ada isimli bir kızları dünyaya geldi. 

Çift, 2019 yılında evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası süreçte kızları Ada için iletişimlerini sürdüren ve dostça bir ilişki yürüten Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten zaman zaman iletişimleriyle öne çıkıyor.

Gündemi tazeleyen son detay ise Uraz Kaygılaroğlu’nun YouTube programında eski eşi Melis İşiten’i ağırlaması oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın