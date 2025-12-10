onedio
Şiddet İddialarının Odağındaki Eski Survivor Yarışmacısı Aycan Yanaç'tan İlk Açıklama Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
10.12.2025 - 15:52

Geniş kitlelerin özellikle Survivor 2020 performansıyla tanıdığı Aycan Yanaç, ardından Survivor 2022 All Star ve 2025 All Star kadrolarında da yer alarak ekran tarafındaki görünürlüğünü sürdürmüştü. Futbol kariyerine devam eden Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan şiddet iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Aycan Yanaç hakkındaki “darp/şiddet” iddiası, Nisa Sözen’in 5 Aralık’ta Nişantaşı’ndaki bir mekanda yaşandığını iddia ettiği olayla gündeme geldi.

Sözen, Aycan Yanaç’ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek darp raporu aldığını ve şikâyetçi olduğunu belirtti.

Aycan Yanaç cephesi ise iddiaları reddederek açıklamada bulundu.

Sosyal medya ve bazı internet platformlarında müvekkilimiz Aycan Yanaç'a yönelik servis edilen ‘darp’ iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna sunulan içerik ve açıklamalar eksik, çarpıtılmış ve yönlendirici niteliktedir.

Gerçek dışı söylemler üzerinden yapılan paylaşımlar, tarafımızca “gündeme gelme” ve “itibar zedeleme” amacı taşıyan açıklamalar olarak değerlendirilmekte olup, ilgili kişi ve mecralar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyunun, tek taraflı beyanlara ve kişilik haklarına zarar verici nitelikteki açıklamalara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Av. Uğur Ali Keskin'

