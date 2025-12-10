Şiddet İddialarının Odağındaki Eski Survivor Yarışmacısı Aycan Yanaç'tan İlk Açıklama Geldi
Geniş kitlelerin özellikle Survivor 2020 performansıyla tanıdığı Aycan Yanaç, ardından Survivor 2022 All Star ve 2025 All Star kadrolarında da yer alarak ekran tarafındaki görünürlüğünü sürdürmüştü. Futbol kariyerine devam eden Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan şiddet iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.
Aycan Yanaç hakkındaki “darp/şiddet” iddiası, Nisa Sözen’in 5 Aralık’ta Nişantaşı’ndaki bir mekanda yaşandığını iddia ettiği olayla gündeme geldi.
Aycan Yanaç cephesi ise iddiaları reddederek açıklamada bulundu.
