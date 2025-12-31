onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Nisanur Güler Kimdir? Nisanur Güler Kaç Yaşında, Nereli?

Survivor Nisanur Güler Kimdir? Nisanur Güler Kaç Yaşında, Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.12.2025 - 17:22

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler, 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı kadro, şimdiden büyük merak uyandırdı. Yarışmacıların geçmişleri ve hayat hikâyeleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu sezon Gönüllüler takımında yer alan isimlerden biri de Nisanur Güler oldu. Biz de Survivor 2026’da mücadele edecek Nisanur Güler hakkında merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik. Nisanur Güler kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte bilinmesi gerekenler…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor Nisanur Güler Kimdir? Nisanur Güler Kaç Yaşında, Nereli?

Survivor Nisanur Güler Kimdir? Nisanur Güler Kaç Yaşında, Nereli?

Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda yarışmaya hak kazanan Nisanur Güler 2006 doğumlu. Genç yarışmacının nereli olduğuna dair kaynaklarda yer alan bir bilgi bulunmamakta.

Nisanur Güler Kariyeri

Nisanur Güler Kariyeri

Nisanur Güler, tekvandoya adadığı spor yaşamında disiplinli çalışmasıyla öne çıkan bir isim. Yurt içinde düzenlenen birçok organizasyonda önemli dereceler kazanmayı başaran Güler, Türkiye’yi temsilen katıldığı Uluslararası Okul Sporları Yaz Oyunları sayesinde farklı ülkelerden sporcularla yarışma fırsatı da buldu.

Nisanur Güler’in Instagram hesabı

Nisanur Güler’in Instagram hesabı

Nisanur Güler’in Instagram hesabı 👉 @nisaaguleer0

Güncel takipçi sayısı 31 Aralık itibarıyla 2.800 kişi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın