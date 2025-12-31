Survivor Nisanur Güler Kimdir? Nisanur Güler Kaç Yaşında, Nereli?

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler, 1 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı kadro, şimdiden büyük merak uyandırdı. Yarışmacıların geçmişleri ve hayat hikâyeleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu sezon Gönüllüler takımında yer alan isimlerden biri de Nisanur Güler oldu. Biz de Survivor 2026’da mücadele edecek Nisanur Güler hakkında merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik. Nisanur Güler kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte bilinmesi gerekenler…