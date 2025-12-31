3. Dünya Savaşı’nın İçindeyiz Ama Kimse Farkında Değil: Çünkü Hafızamız Balık Kadar

Dünya Savaşı’nı hâlâ eski filmlerden hatırladığımız gibi algılıyoruz.

Cepheye giden askerler, siren sesleri, şehir şehir ilerleyen ordular…

Oysa gerçek çok daha sessiz, çok daha sistematik ve çok daha acımasız.

Bugün yaşananlar bir top yekûn savaş değil;

bir etki alanı genişletme,

bir yerinden etme,

bir kaynak ve coğrafya mühendisliği süreci.

Ve evet, bunun tam ortasındayız.

Filistin’de Yaşanan Şey Bir “Çatışma” Değil

Binlerce, hatta milyonlarca insanın öldürüldüğü, yerinden edildiği, yok sayıldığı bir tabloya hâlâ “çatışma” demek büyük bir inkâr.

Daha da trajik olan şu:

Dünyada bugün İsrail’i gerçekten durdurabilen ya da durdurmaya niyetli kaç ülke var?

Cevap rahatsız edici derecede net:

Neredeyse hiç.

Asıl Mesele Haritalarda Gizli

Filistin meselesi sadece Filistin meselesi değil.

Bu artık çok açık.

Doğu Akdeniz, doğal kaynaklar, enerji hatları, jeopolitik geçişler…

Bütün yollar aynı yere çıkıyor.

Bir halkı yerinden edip,

o coğrafyayı “boşaltıp”,

sonra da “medeniyet” adı altında yeniden dizayn etmek.

Bugün konuşulmayan ama yarın broşürlerde göreceğimiz cümle şu olacak:

“Burası artık güvenli, modern ve turistik.”