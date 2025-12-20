Annesi Güllü'yü Sevgilisi İçin Öldürdüğü İddia Edilen Tuğyan'ın Elinde Suç Aletiyle Kervan'ı Alıkoyduğu Anlar

Güllü'nün hayatını kaybettiği sırada olay yerinde olan Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; 'Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk' ifadeleri sonrası 'Tasarlayarak yakınını kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan iddiaları reddetmişti.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesinde 'Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur.' şeklinde konuşmuştu.

Bu ifadelerin ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in 26 Mayıs 2025'te yakın arkadaşı Bircan Dülger'e yolladığı mesajlar ise şok etkisi yaratmıştı.