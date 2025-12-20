onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Annesi Güllü'yü Sevgilisi İçin Öldürdüğü İddia Edilen Tuğyan'ın Elinde Suç Aletiyle Kervan'ı Alıkoyduğu Anlar

Annesi Güllü'yü Sevgilisi İçin Öldürdüğü İddia Edilen Tuğyan'ın Elinde Suç Aletiyle Kervan'ı Alıkoyduğu Anlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.12.2025 - 09:21

Beyaz TV’de yayınlanan Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada programında ortaya atılan iddialar, Güllü’nün ölüm soruşturmasını yeniden gündemin en sıcak başlığına taşıdı. Yayında paylaşılan görüntülere göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in Kervan’ı Yalova’daki eve girerken alıkoyduğu öne sürüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26 Eylül'de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklanmıştı.

26 Eylül'de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklanmıştı.

Güllü'nün hayatını kaybettiği sırada olay yerinde olan Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; 'Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk' ifadeleri sonrası 'Tasarlayarak yakınını kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan iddiaları reddetmişti.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesinde 'Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur.' şeklinde konuşmuştu.

Bu ifadelerin ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in 26 Mayıs 2025'te yakın arkadaşı Bircan Dülger'e yolladığı mesajlar ise şok etkisi yaratmıştı.

O mesajların detaylarından bahsetmiştik:

Beyaz Tv'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada programında Kervan ile Tuğyan'ın görüntüleri ortaya çıktı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın