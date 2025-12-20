onedio
Candaş Tolga Işık Güzel Haberi Duyurdu: Oyuncu Feyyaz Yiğit Baba Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
20.12.2025 - 09:55

Kendine has mizahı ve yer aldığı yapımlarla konuşulan Feyyaz Yiğit, Gibi, Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi projelerle adını iyice sağlamlaştırmışken, bu sezon sinemada da büyük rüzgarlar estirdi. Haluk Bilginer’le başrollerini paylaştığı Yan Yana yılın en çok izlenen işlerinden biri oldu.

Özel hayatındansa yaptığı açıklamalarla konuştuğumuz Feyyaz Yiğit'in baba olduğu öğrenildi. Güzel haberi Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Feyyaz Yiğit projeleriyle ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Gibi'den, Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi işlere uzanan yolculuğunda her seferinde başka bir repliğini ezbere bildiğimiz Feyyaz Yiğit, özel hayatını genelde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden.

Ancak kendisi şimdilerde özel hayatındaki güzel bir gelişmeyle gündemde.

2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile evlenen Feyyaz Yiğit baba oldu!

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın paylaşımına düştüğü 'Baba oldu' notu ile ortaya çıkan güzel habere Feyyaz Yiğit'in sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.

