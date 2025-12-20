Candaş Tolga Işık Güzel Haberi Duyurdu: Oyuncu Feyyaz Yiğit Baba Oldu!

Kendine has mizahı ve yer aldığı yapımlarla konuşulan Feyyaz Yiğit, Gibi, Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi projelerle adını iyice sağlamlaştırmışken, bu sezon sinemada da büyük rüzgarlar estirdi. Haluk Bilginer’le başrollerini paylaştığı Yan Yana yılın en çok izlenen işlerinden biri oldu.

Özel hayatındansa yaptığı açıklamalarla konuştuğumuz Feyyaz Yiğit'in baba olduğu öğrenildi. Güzel haberi Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.