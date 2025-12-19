onedio
Aileleriyle Birlikte Londra'ya Yerleştikleri Söylenen Müge Boz ve Caner Erdeniz'den İddialara Yanıt

Aileleriyle Birlikte Londra'ya Yerleştikleri Söylenen Müge Boz ve Caner Erdeniz'den İddialara Yanıt

19.12.2025 - 14:07

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla zaman zaman adlarından bahsettiren Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti kurdukları güzel aileyle beğeni topluyor. 

'Çat Kapı Aşk', 'Leyla ile Mecnun', 'Arka Sokaklargibi dizilerde izlediğimiz ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz'in aileleriyle birlikte Londra'ya yerleşeceği iddia edilmişti. Snobmagazin'in haberine göre, kızlarının eğitimi için Londra'ya taşınacağı iddialarına çiftten cevap geldi.

Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, 2019’da Barselona’da evlenip aynı yıl kasımda kızları Vina’yı kucaklarına almış, 2024’te de ikinci çocukları Rika dünyaya gelince mutlulukları ikiye katlanmıştı.

Son günlerde ise çiftin adı bu kez çocuklarıyla değil, “Londra’ya taşındılar” iddiasıyla gündeme geldi.

Bazı haberlerde Boz–Erdeniz çiftinin çocukların eğitimi için Londra’ya yerleştiği, İstanbul’daki evlerini kapatmadıkları ve iş için Türkiye’ye gidip gelecekleri yazıldı.

Snobmagazin'in haberine göre, geçtiğimiz saatlerde katıldıkları bir etkinlikte görüntülenen Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz bu iddialara yanıt verdi.

