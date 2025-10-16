onedio


Balık Burcu right-white
17 Ekim 2025, Günlük Burç Yorumu

16.10.2025 - 18:05

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 17 Ekim Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Güneş ve Jüpiter arasındaki kare açı sezgilerini adeta büyüteç altına alıyor. Bu durum ise gerçeklerin bulanıklaşmasına sebep olabilir. Yaratıcılığının doruk noktasında olduğu bu dönemde, ilhamının sınırları zorlanabilir. Ancak unutma ki her hayalperestin ayakları yere sağlam basmalı. Vizyonun ne kadar büyük olursa olsun, somut bir temeli olmalı. 

Belki de bir projede, göz kamaştırıcı bir fikirle ön plana çıkabilirsin. Ancak sabırlı olmalısın, çünkü her başarı zaman ister. Maddi konularda ise riskli adımlar atmaktan kaçınman gerekiyor. Jüpiter, 'şansın açık' derken, Güneş sana 'kontrolü elinde tut' mesajını gönderiyor. Gerçek kazanç, sezgilerinle mantığının kesiştiği yerde saklı.

Aşk hayatında ise kalbinin derin sularında dalgalar yükseliyor. Büyüleyici bir bağ kurulabilir ancak pembe gözlüklerle bakma. Gerçek aşk, seni hayallerinden değil, gerçekliğinden yakalar unutma! İşte bu yüzden aşk hayatında da ayaklarının yere sağlam basması önemli... Aşkı bulmak için hayallerine değil, gerçeklerine bak. Onu kalbinin en derinlerinde bulacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorum Yazın