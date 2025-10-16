Sevgili Balık, bugün astrolojik evrende bir hareketlilik var ve bu senin ilgili. Güneş ve Jüpiter arasındaki kare açı, sezgilerini adeta bir büyüteçle incelemeye alıyor. Bu durum, kalbinin en derin noktalarında, sessiz sularında bile dalgaların yükselmesine neden oluyor.

Yani bir anda, beklenmedik bir anda, büyüleyici bir bağ kurabilirsin... Ancak bu durumda bile pembe gözlüklerle bakma hatasına düşme. Gerçek aşk, hayallerinin en parlak noktasından değil, gerçekliğinin en çıplak haliyle yakalar. Bu yüzden aşk hayatında da ayaklarının yere sağlam basması önemli.

Galiba bugün aşkı bulmak için hayallerine değil, gerçeklerine bakman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…