Sevgili Balık, bugün seni birazcık heyecanlandıracak bir haberimiz var. Görünüşe göre, bir süredir seni sessizce izleyen ve kalbinde senin için derin duygular taşıyan bir aşık etrafında dolanıyor. Sıkı dur bu kişi bugün cesaretini toplayıp aşkını itiraf edebilir. Bu beklenmedik aşk itirafı, seni önce biraz şaşırtabilir, belki de birazcık da heyecanlandırabilir. İşte bu heyecan, haftaya enerjik bir başlangıç yapmanı sağlayabilir.

Ancak, bu romantik hikayeye kendini tamamen kaptırmadan önce bu kişiyi yeterince tanıdığından ve onunla uzun vadede mutlu olabileceğinden emin olmalısın. Unutma, aşk güzel bir duygu olsa da, sağlam bir ilişki için güven ve anlayış da gereklidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…