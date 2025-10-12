onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Ekim Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
13 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ekim Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftaya başlarken enerjinin hızlı ama biraz dağınık olabilir. Yoğun temponun göğüs ve omuz bölgelerinde gerginlik yaratabileceği bir hafta seni bekliyor. Ancak endişelenme, bu durumu kontrol altına almanın yolu var. Gün içinde birkaç kısa gerinme ve nefes molası vererek hem zihnini hem de kaslarını rahatlatabilirsin. Bu küçük molalar, yoğun temponun getireceği stresi azaltmanın yanı sıra, enerjini yeniden toplamanı sağlayacak.

Ani hareketlerden kaçınmanın ise bu hafta daha da önemli olacağını unutma. Küçük sakatlanmaları önlemek için hareketlerini daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirmeye özen göster. Ani ve hızlı hareketler yerine, daha ağır ve ölçülü hareketler senin için daha iyi olabilir. Unutma, bu hafta biraz daha dikkatli ve özenli olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
