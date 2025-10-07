onedio
8 Ekim Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
8 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Ekim Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duygusal dalgalanmalarından ve bunların sindirim sistemin üzerindeki etkisinden bahsetmek istiyoruz. Çünkü ne yazık ki günün stresi mide ve bağırsaklarını olumsuz etkileyebiliyor. Bu durumda en önemli şey, hafif ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek. Yani bugün belki de o ağır yemeklerden kaçınman ve daha hafif seçeneklere yönelmen gerekiyor. Ayrıca unutma ki düzenli su tüketimi de bu süreçte sindirim sisteminin dostu olacaktır. 

Şimdi, gökyüzü hareketlerine bir göz atalım. Venüs ve Jüpiter arasındaki altmışlık enerjisi, hem bedenini hem de ruhunu rahatlatacak yoga ve nefes çalışmaları için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Belki de bugün bir yoga matı alıp evinin bir köşesinde kendine bir alan yaratmanın zamanı gelmiştir. Nefes alıp vermek, bedenini ve zihnini sakinleştirecek, bu da sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına yardımcı olacak. Kendine zaman ayır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

