9 Ekim Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
9 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2025 - 18:04

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ekim Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün seni biraz duygusal iniş çıkışlar bekliyor. Bu dalgalanmalar, sindirim sistemini biraz olumsuz etkileyebilir. Ama endişelenme, hafif ve sağlıklı yiyeceklerle, bol miktarda su tüketerek, bedenini bu duruma karşı destekleyebilirsin.

Günün ortasında, belki de öğle arasında, biraz nefes çalışması yapmayı düşün. Belki bir de kısa bir yürüyüşe çık. Hem zihinsel hem de bedensel olarak rahatlamanı sağlayacak bu aktiviteler, günün geri kalanında daha enerjik hissetmene yardımcı olacak. 

Akşam saatlerinde ise, sakin ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmeye ne dersin? Belki biraz meditasyon da yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
