Sevgili Balık, bugün seni heyecanlı bir gün bekliyor! Aşk gezegeni Venüs ve hayal gücünün efendisi Neptün, gökyüzünde karşıt açı oluşturuyorlar. Bu durum, aşk hayatında adeta bir lüks gemide romantik bir yolculuğa çıkmışçasına hissetmene neden olacak. Ancak bu yolculukta, romantizmin doruklarına çıktıkça, gerçeklikten biraz uzaklaşabilirsin.

Partnerinin büyüleyici tavırları ve tatlı sözleri, sanki bir büyücünün sihirli değneğiyle gerçeklerin üzerini bir perde gibi örtebilir. Bu nedenle, romantizmin büyüsüne kapılmadan, bazı sözlerin altını doldurmayı unutmasan iyi olur. Aşk oyunlarında her zaman bir adım önde olmak senin elinde.

Bekar Balık burçları içinse bugün, adeta bir masalın içindeymiş gibi hissedeceğin bir karşılaşma yaşanabilir. Ancak bu masalın sonunda prensesin uyanışı gibi, sisli bir sabah seni bekliyor olabilir. Bu nedenle, rüyalarının peşinden giderken ayaklarının yere sağlam bastığından emin ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…