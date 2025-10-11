Sevgili Balık, bugün senin için biraz karışık bir gün olacağa benziyor. Çünkü romantik gezegen Venüs ile hayallerin gezegeni Neptün arasındaki karşıtlık, en derin etkisini senin üzerinde yaratıyor. Bu durum, kariyerinde belki de bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığın bir projenin, beklediğinden daha karmaşa dolu ve belirsiz bir hal almasına neden olabilir. Ancak hiç endişelenme, zira senin o ince sezgilerin, bu belirsizliklerin içinden doğruya yolu bulmanı sağlayacak.

Bir diğer dikkat çekici konu ise iş yerindeki ilişkilerin. Bir üstünle veya bir ekip arkadaşınla aranda duygusal bir gerilim hissedebilirsin. Bu durumu çözmek için ise Balık burcu olarak sahip olduğun empati yeteneğini kullanmanı öneriyoruz. Ancak unutma ki bu süreçte kendi duygusal sınırlarını korumayı ihmal etmemelisin. Kendini başkalarının duygusal dalgalarına kaptırmadan, kendi duygusal denge ve huzurunu korumayı başarabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…