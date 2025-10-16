onedio
17 Ekim Cuma Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

17 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
16.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Ekim Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzündeki hareketlilik, yani Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açı dikkat çekiyor. Bu durum, sezgilerini daha da güçlendirecek bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Ancak her şeyin bir bedeli olduğu gibi, bu güçlü sezgilerin bedeli de bedensel hassasiyetlerinin artması olacak. Özellikle kulakların, sinir sistemin ve duyusal algıların bugün biraz daha dikkat gerektirebilir.

Biraz daha detaylandıracak olursak; belki de bugün, daha önce hiç fark etmediğin bir şarkının melodisini duyacak, ya da bir arkadaşının söylediği bir cümlede gizli bir anlamı keşfedeceksin. Ancak bu keskin algıların, bedenini biraz daha hassas hale getirecektir. Bu yüzden, gün içerisinde belirli aralıklarla kendine sessiz bir ortamda kısa dinlenme molaları vermen oldukça faydalı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

