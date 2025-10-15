onedio
16 Ekim Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu
16 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ekim Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün neye ihtiyacın olduğunu bulmalısın! Bedeninin olduğu kadar ruhunun da sesini dinlemelisin. İşaretleri takip edip şifa bulmak için psikolojik desteği de bir düşünmelisin. Senin gibi hayalperest, iyi niyetli ve ince bir ruhu yıpratan onca şeyden arınmanın zamanı gelmedi mi? 

Hadi yüklerinden arınmak için bir an önce şifaya, sağlığa ve kendine odaklan. Bu arada ailen, dostların ve sevdiklerinle geçireceğin kaliteli zamanın da sana iyi geleceğini söylemeliyiz. Şifa seni bulsun, kendine izin ver! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

