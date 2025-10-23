Sevgili Balık, bugün kalbinde fırtınalar kopacak, ruhunda ise karşı konulmaz bir çekime kapılacaksın. Bugün, aşk hayatında yeni bir sayfa açacaksın.

Partnerinle aranda adeta elektriklenme yaşanacak. Gizemli ve tutkulu bir enerji ise senin ve partnerinin arasını sarmalayacak... Bu enerji öylesine yoğun olacak ki, ilişkinde büyük bir dönüşüm yaşanması kaçınılmaz hale gelecek. Bu dönüşüm ise sizi daha da çok birbirinize bağlayacak. Bu dönüşümü sağlayacak olan ise Güneş'in etkisi altındaki Plüton. Yani tüm bu hislerinin tamamen gerçek ve seni güzel bir aşka götürdüğüne de emin olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…