Sevgili Balık, bugün kariyerinde sezgilerin ön plana çıkacak. Güneş ile Plüton arasındaki kare açı, gizli güçler, dedikodular veya sürpriz gelişmelerle karşı karşıya getirebilir. Ancak endişelenme, çünkü Plüton’un enerjisiyle duruma hakim olabilir, fırsatları lehine çevirebilirsin. Özellikle yaratıcı veya sanatsal projelerde çalışıyorsan, bugün senin için dikkat çekici bir gün olacak.

Günlük yaşamında ise duygusal hassasiyetinin yüksek olduğunu hissedebilirsin. Plüton, seni hem sınayacak hem de derin bir farkındalık kazandıracak. Sezgilerine güvenmek bugün en doğru yol olacaktır.

Gelelim aşka! Bugün kalbinde yoğun duygular ve ruhunda karşı konulmaz bir çekim söz konusu olacak. Partnerinle aranda gizemli ve tutkulu bir enerjiden bahsetmek de mümkün. Bu yüzden ilişkindeki dönüşüm kaçınılmaz. Güneş'in etkisi altındaki Plüton’un etkisiyle bu aşk artık hem büyüleyici hem de dönüştürücü olacak... Bakalık partnerinle aranda neler olacak neler... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…