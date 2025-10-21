Sevgili Balık, bugün Neptün'ün burcunda olduğu bir güne başlıyoruz! Evren, seni tüm ihtişamıyla kutsuyor. Sezgilerin bugün zirvede ve hayal gücün sınırları aşıyor. Bu enerjiyi kariyerine yansıtmanı öneriyoruz. Çünkü bugün attığın her adım, gelecekte bir 'miras' olarak anılabilir. İnsanlara ilham verme gücün var, bunu unutma ve kendine inan.

Bir iş ya da proje hayalin belki tam olarak netleşmiş olmayabilir ama endişelenme. Zira, iç sesin seni doğru yöne yönlendiriyor. Evrenin akışına güven ve kendini Neptün'ün rüya gibi bir döneme hazırladığını hisset. Hayatını değiştirecek kapılar önünde peşi sıra açılabilir.

Gelelim aşka! Bugün adeta sihirli bir enerji seni sarıyor... Ruh eşinle karşılaşabilir ya da mevcut partnerinle aranda derin bir ruhsal bağ hissedebilirsin. Neptün, kalbinde adeta bir vals dansı ediyor; aşkı sadece yaşamak değil, aynı zamanda hissetmek için harika bir gün. Bu özel günün tadını çıkar ve kendini evrenin akışına bırak, sevgili okur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…