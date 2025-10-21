onedio
22 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

21.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ekim Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde hüküm süren Neptün, tam da burcunda ilerliyor. Bu durum, sezgilerini ve bedensel farkındalığını adeta zirveye taşıyor. Neptün'ün bu etkisi altında, enerji akışını daha yoğun bir şekilde hissetmeye başlayacaksın. Kendi içindeki bu enerjiyi dışarıya doğru akıtmak ve dengelemek için suyla temas etmeyi deneyebilirsin. Belki bir yüzme seansı, belki bir deniz kenarı yürüyüşü... Nefes alışverişlerini kontrol altına alarak, enerjini dengelemek için yoga veya meditasyon gibi uygulamalar da oldukça faydalı olabilir.

Ayrıca, yaratıcılığını ve enerjini bir arada kullanabileceğin aktiviteler de bu dönemde sana çok iyi gelecek. Dans etmeyi deneyebilirsin, belki bir dans kursuna yazılabilirsin. Ya da resim, heykel, tasarım gibi alanlara odaklanarak enerjini açığa çıkarabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
