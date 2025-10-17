onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Ekim Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
18 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sana özellikle bir uyarımız var: Bağışıklık ve solunum sisteminle ilgili hassasiyetlerin olabilir. Havaların bir sıcak bir soğuk olduğu bugünlerde, sıcak bir çikolata veya belki bir fincan sıcak bitki çayı, senin için harika bir seçenek olabilir. Unutma, vücudunun sıcak kalması ve soğuk algınlığına karşı korunması için kalın giysiler giymen çok önemli. Belki de bugün dolabından en kalın kazaklarını çıkarmanın tam zamanı!

Ayrıca, dinlenmenin bugün senin için en iyi şifa yöntemi olduğunu unutma. Belki biraz kitap okur, belki de en sevdiğin diziye başlarsın. Kendine biraz zaman ayır, rahatla ve enerjini topla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Balık burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın