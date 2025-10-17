Sevgili Balık, bugün Güneş ve Chiron'un birbiriyle olan bu çarpıcı karşıtlığı, öz değerlerin ve maddi kazançlarınız üzerine daha fazla düşünmeni sağlayacak. Bu karşıtlık, emeklerinin karşılığını almak konusunda daha da cesaretlendiriyor. Bu durumda, gerçek arzunun ne olduğunu daha net bir şekilde görebileceksin. Ve bu arzu, hak ettiğin değeri görmek, emeklerinin karşılığını almak olacak.

Fakat bu durum sadece maddi kazançlarınla sınırlı kalmayacak. İş hayatında da bu durumun etkilerini hissedeceksin. Bu etki, üzerindeki duygusal bir yükün hafiflemesi gibi olacak. Kendi belirlediğin sınırların dışına çıkmak, belki de daha önce hiç denemediğin yeni bir şeyler yapmak isteyeceksin.

Kendin olmak, özgür olmak ve belki de hayatında yeni bir yol çizmek için harekete geçeceksin. Hadi kendine güven ve cesur adımlar at! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…