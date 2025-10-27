onedio
28 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
27.10.2025 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 

28 Ekim Salı günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duygusal dünyanın derinliklerine bir yolculuk yapman gerekebilir. Zihnin, geçmişte kalan bir aşka dönüp bakabilir ve bu durum seni, belki de uzun zamandır kaçındığın bir sorunla yüzleştirebilir: Affetmek mi, yoksa unutmak mı? Bu karmaşık sorunun yanıtı, kalbinin en derin köşelerinde gizli ve orada seni bekliyor...

Fakat gökyüzünde oluşan Mars ile Jüpiter üçgeni, seni bir uyarıda bulunmak için harekete geçiyor. Bugün, geçmişe değil, geleceğe odaklanman gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle de hayatında biri varsa, aşkta aradığın mutluluğun kaynağının partnerin olduğunu unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

