Sevgili Balık, bugün duygusal dünyanın derinliklerine bir yolculuk yapman gerekebilir. Zihnin, geçmişte kalan bir aşka dönüp bakabilir ve bu durum seni, belki de uzun zamandır kaçındığın bir sorunla yüzleştirebilir: Affetmek mi, yoksa unutmak mı? Bu karmaşık sorunun yanıtı, kalbinin en derin köşelerinde gizli ve orada seni bekliyor...

Fakat gökyüzünde oluşan Mars ile Jüpiter üçgeni, seni bir uyarıda bulunmak için harekete geçiyor. Bugün, geçmişe değil, geleceğe odaklanman gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle de hayatında biri varsa, aşkta aradığın mutluluğun kaynağının partnerin olduğunu unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…