Sevgili Balık, gökyüzünde bugün Mars ile Jüpiter arasında oluşan uyumlu üçgen, enerji seviyeni tavan yaptıracak bir etki yaratacak. Bu enerji patlaması, özellikle yaratıcılık gerektiren işlerde çalışıyor ve genellikle sahne arkasında kalmayı tercih ediyorsan, senin için bir dönüm noktası olabilir. Gizli kalmış başarılarının ışığa çıkmasını sağlayacak bu enerji patlaması, adeta bir ilkbahar havası yaratacak hayatında. Sessiz ama etkili bir ilerleyişin var ve bu durum seni her zamankinden daha da güçlü kılacak.

Ayrıca, belki de hiç aklından geçmeyen bir kişi, belki de iş hayatında üst düzey bir yetkili, belki de gizli bir hayranın, senin için beklenmedik bir fırsat kapısı aralayabilir. Ancak bu fırsatları değerlendirirken, stratejik düşünmeyi ve sabırlı olmayı ihmal etmemen gerektiğini unutma. Planlarını hemen açığa vurmadan önce biraz sabırlı olman, yarının zaferini hazırlamanda büyük rol oynayacak. İş bağlantılarında ise, sezgilerin seni en iyi şekilde yönlendirecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…