Sevgili Balık, bu haftanın ilk gününe enerjik bir başlangıç yaptığını umuyoruz. Ancak bugün, içgüdülerine kulak vermen ve sezgilerini kullanman gereken bir gün olacak. Ay'ın Oğlak burcunda olduğu bu güzel Pazartesi sabahında, finansal konulara odaklanmanı öneriyoruz.

Belki de uzun süredir beklediğin bir gelir, alacak ya da ödeme meselesi var ve bunu çözüme kavuşturmanın zamanı geldi. Ancak bu durum sadece mevcut finansal meselelerini çözmeyle sınırlı değil. Aynı zamanda yeni bir kazanç kapısı da aralanabilir önünde.

Bugün atacağın adımlar, maddi anlamda kalıcı getiriler sağlayabilir. Belki de işin içine biraz yaratıcılık katmanın da zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de şimdi ufak bir risk alman, seni beklenmedik başarılara taşıyabilir. Ancak unutma ki sezgilerine güvenerek aldığın risklerde analitik verileri de göz ardı etmemen önemli. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…