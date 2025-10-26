Sevgili Balık, bu haftanın ilk gününe adım attığın bu güzel Pazartesi sabahında, seni güçlü sezgilerinle baş başa bırakıyoruz. Zira, Ay'ın Oğlak burcunda olduğu bugün, finansal konulara odaklanman gerekebilir. Uzun süredir beklettiğin bir gelir, alacak ya da ödeme meselesi varsa, bugün onu çözüme kavuşturmanın zamanı geldi diyebiliriz!

Lakin bilmelisin ki bu durum sadece mevcut finansal meselelerini çözmeyle sınırlı değil. Aynı zamanda yeni bir kazanç kapısı da aralanabilir önünde. Bugün atacağın adımlar, maddi anlamda kalıcı getiriler sağlayabilir. Belki de işin içine biraz yaratıcılık katmanın da zamanı gelmiştir değil mi? Şimdi ufak bir risk alman, seni beklenmedik başarılara taşıyabilir. Sezgilerine güvenerek aldığın risklerde analitik verileri de göz ardı etme!

Peki ya aşk? Bugün kalbinde duygusal bir yoğunluk seni bekliyor. İlişkinde güven ve bağlılık temaları bugün daha da belirgin hale gelebilir. Belki de biri, küçük bir sürpriz yaparak ya da biraz kıskançlık yaratarak kalbinin hızla atmasına neden olabilir. İşte bu noktada kalbini aşka açtığından emin olmalısın! Çünkü bu yaşadığın ilişlinin dinamiklerini de tamamen değiştirebilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…