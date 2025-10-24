Sevgili Balık, bugün gökyüzündeki enerji hayatında bazı şeyleri değiştirebilir. Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, kariyer hayatında adeta bir rüzgar gibi esiyor ve seni rahatlatıyor. Bu rüzgar sadece rahatlama getirmekle kalmıyor, aynı zamanda seni fark edilir de kılıyor. Üstlerinle yapacağın görüşmeler, önemli iş sunumları ya da kariyer planları bugün beklediğinden daha parlak sonuçlar getirebilir. Sözlerin bugün adeta birer yıldız gibi parlıyor, bu yüzden vizyonunu büyük tut ve ışığını tüm iş yerine yay.

Bugün, yaratıcı çözümler ve sezgisel kararlarla adeta bir süper kahraman gibi ön plana çıkabilirsin. Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu bu üçgen sayesinde meslektaşların ve üstlerin fikirlerini dikkate alacak, başarılı adımlarınla uzun vadeli kazançlar sağlayacaksın. Küçük bir öneri ya da proje, adeta bir kelebek etkisi yaratarak büyük etkiler oluşturabilir.

Sıra geldi aşka! Bugün aşk hayatında ise romantik iletişim ön plana çıkıyor. Merkür ile Jüpiter üçgeninin enerjisi ile partnerinle arandaki duygusal bağ güçleniyor. Bir tatlı iltifat, bir romantik mesaj veya güzel bir jest kalbini yumuşatabilir... Tabii eğer bekarsan o zaman yeni bir heyecan seni sarabilir. Özellikle iş yerinde ya da sosyal medya aracılığıyla tanışacağın biri seni düşündüğünden çok daha fazla etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…