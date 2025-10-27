onedio
28 Ekim Salı Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
28 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün enerjinin biraz dağınık olduğunu hissedebilirsin. Ancak bu dağınıklık, derinliklerinde birikmiş enerjiyi serbest bırakman için bir fırsat olabilir. Su elementinin etkisi altındasın ve bu da bedeninde ödem, şişkinlik veya dolaşım tembelliği gibi durumları tetikleyebilir. Ancak endişelenme, bu durumlar senin sezgisel gücünü azaltmaz. Aksine, bu durumlar duygusal enerjini temizlemen ve yeniden dengeye gelmen için bir fırsat sunar.

Bugün, enerjini akıtmak için hafif hareketler ve içsel sessizlik anlarına ihtiyacın olabilir. Belki bir meditasyon seansı, belki de hafif bir yoga rutini... Unutma, bedenin durgunlukta bile seni iyileştirme yeteneğine sahip. Kendine zaman ayır, enerjini yeniden dengede tutmak için bedeninle bağlantıyı koparma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

