28 Ekim Salı Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Balık Burcu
28 Ekim 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 28 Ekim Salı günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Mars ile Jüpiter arasında oluşan uyumlu üçgen, sana perde arkasında yürüttüğün tüm işlerde adeta bir enerji patlaması yaşatacak. Özellikle yaratıcılık gerektiren alanlarda çalışıyorsan ve genellikle sahne arkasında kalmayı tercih ediyorsan, bu enerji patlaması ile başarılarının artık gizli kalmayacağını göreceksin. Sessiz ama etkili bir ilerleyişin var ve bu durum seni her zamankinden daha da güçlü kılacak.

Bir yandan da, belki de hiç beklemediğin biri, belki de üst düzey bir yetkili, belki de gizli bir hayranın sana beklenmedik bir fırsat sunabilir. Ancak unutma, bu fırsatları değerlendirirken stratejik davranmayı ihmal etme. Planlarını hemen açığa vurmadan önce biraz sabırlı ol, çünkü bugünkü sabrın, yarının zaferini hazırlayacak. Ayrıca, iş bağlantılarında sezgilerin sana en iyi rehber olacak. İç sesine güven ve onu dinle.

Hadi biraz da aşk konuşalım! Aşk hayatında ise, duyguların biraz derin ve karmaşık olabilir. Geçmişte yaşadığın bir ilişki tekrar aklına gelebilir ve bu durum seni affetmek mi, unutmak mı diye düşündürebilir. Tabii cevap kalbinin derinliklerinde saklıdır... Ancak Mars ile Jüpiter üçgeni seni uyarıyor, gün önüne bakma günüdür. Özellikle de bir ilişkin varsa, aşkta mutluluğu partnerinde ara! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

