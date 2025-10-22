onedio
23 Ekim Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu
23 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Güneş, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bu durum, sezgisel enerjinin doruk noktalara ulaşmasını sağlıyor. Yani bu aralar içgüdülerin ve sezgilerin daha da güçleniyor. Ancak unutma ki, bu yoğun enerji beraberinde fazla duygusal yükü de getiriyor. Tabii bu da vücudunun adrenalin seviyelerini artırabilir.

Fazlaca empati, derin düşünceler, duygular ve adrenalin ise mide ve bağırsak sistemini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca su dengen de bozulabilir. Bu nedenle, bu dönemde sağlığına ekstra özen göstermelisin. Mideni korumak için ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı, bağırsak sağlığını korumak için ise lifli gıdalar tüketmeli ve su dengeni için de bol bol su içmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

